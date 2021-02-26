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Girne Belediyesi’nden 3 kitap daha

Girne Belediyesi bir yıl içinde 2 Uluslararası Zeytin Karikatürleri Albümü ve 2.Uluslararası Heykel Sempozyum Kitapçı'ğını yayınlayarak kitaplığına 3 yeni kitap daha ekledi.

26 Şubat 2021 Cuma 11:47
Girne Belediyesi’nden 3 kitap daha
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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne belediyesi bir yıl içinde 3 kitap daha yayınlayarak kitaplığını zenginleştirerek, daha önce yine yayınları arasında yer alan karikatür albüm kitapları, heykel sempozyum kitapçığı, Osman Türkay’ın üç şiir kitabı, zeytin konulu seminer kitapları, kurultay bildirileri, icraat kitapları, hayalimdeki Girne isimli öykü yarışması kitabı, Girne’yi tanıtıcı kültürel ve turistik kitapları bulunmaktadır.

“Kitaplar En Büyük Zenginliğimiz Ve Bugünü Geleceğe Taşıyan En Önemli Araçtır”

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Yaşadığımız pandemi sürecinde yaptığımız çalışmalarla bir yıl içinde 3 yeni kitabı kitaplığımıza kazandırmanın çok önemli olduğuna inanmaktayım. Kalıcı ve yapılanları geleceğe taşıyan en önemli unsur hiç kuşkusuz kitaplardır. Kitap sevgisi, okuma alışkanlığı ve araştırma kültürünün yaygınlaştırılması için nitelikli anlatı, görsel sanat çalışmaları, sunum ve seminer sonuç bildirileriyle kitapların yayınlanması hedefinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Zeytin Karikatürleri Albümü Dünyanın Bir Çok Ülkesinde Kitaplıklarda Yer Alıyor”

Bilindiği gibi Girne Belediyesi’ne ait Uluslararası ‘Zeytin Karikatürleri’ albüm kitapları, her yılın düzenlenen karikatür yarışma sonucuna göre kazanan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerden, juri tanıtım sayfalarından, yarışma ile ilgi demeçler ve ülkemizi tanıtıcı tarihi mekanların fotoğraflarından oluşmaktadır. Albümler dünyanın dört bir yanına yaklaşık 60 ülke, 200’ün üzerindeki karikatür sanatçısına ve önemli kitapevlerine posta yoluyla gönderilmekte, ülkemizin yurtdışında tanıtımına hem sanatsal, hem de kültürel bağlamda çok önemli katkılar yapmaktadır. Ayrıca albüm kitapları ülkemizdeki birçok kurum, kuruluşlara, kütüphanelere, okullara ve üniversitelere de gönderilmektedir. Bu vesileyle pandemi nedeniyle karşı karşıya olduğumuz bu süreçte evlerimizde sağlıklı iyi ve kaliteli zaman geçirmek adına, kitap okumanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yayınlarımıza ilgi gösteren tüm okuyucularımıza teşekkür eder, herkese sağlıklı günler dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi2 Uluslararası Zeytin Karikatürleri Albümü2.Uluslararası Heykel Sempozyum Kitapçığı
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