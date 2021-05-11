Girne Belediyesi’nde Engelliler Haftası etkinlikleri sürüyor

Kısıtlı sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Ramadan Cemil Meydanı’nda bugün gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye’nin ahşap atölyesinde hazırlanan kuş yuvaları boyandı. Etkinliğin sonunda ise boyanan kuş yuvaları Belediye bahçesindeki ağaçlara asıldı.



GÜNGÖRDÜ: “BU ETKİNLİK İNSAN VE DOĞA SEVGİSİ İÇİN MESAJ VERMEKTE”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda kendilerine yer bulmasının önemine işaret ederek, düzenlenen bu gibi etkinliklerin hem farkındalık yarattığını hem de çocuk ve gençlerin kaynaşmasını sağladığını söyledi. Dün de fidan dikimi etkinliği düzenlendiğini hatırlatan Güngördü, bu tür etkinliklerin doğa sevgisini aşılamak için de vesile olduğunu vurguladı.





