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Girne Belediyesi’nde Engelliler Haftası etkinlikleri sürüyor

Girne Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Çocuk Meclisi ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle “Kuş Yuvası Boyama Etkinliği” düzenledi.

11 Mayıs 2021 Salı 14:30
Girne Belediyesi’nde Engelliler Haftası etkinlikleri sürüyor
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Kısıtlı sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Ramadan Cemil Meydanı’nda bugün gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye’nin ahşap atölyesinde hazırlanan kuş yuvaları boyandı. Etkinliğin sonunda ise boyanan kuş yuvaları Belediye bahçesindeki ağaçlara asıldı. 


GÜNGÖRDÜ: “BU ETKİNLİK İNSAN VE DOĞA SEVGİSİ İÇİN MESAJ VERMEKTE”
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda kendilerine yer bulmasının önemine işaret ederek, düzenlenen bu gibi etkinliklerin hem farkındalık yarattığını hem de çocuk ve gençlerin kaynaşmasını sağladığını söyledi. Dün de fidan dikimi etkinliği düzenlendiğini hatırlatan Güngördü, bu tür etkinliklerin doğa sevgisini aşılamak için de vesile olduğunu vurguladı.

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Güngördü, "Bir yıl önce Sosyal İşler Şubesine bağlı olarak faaliyete koyduğumuz Engelli Birimimizle, tüm engelleri kaldırıp, tüm özel gereksinimli bireylere destek olmak hedefindeyiz. ‘Özgürlüğe Kanat Çırp’ sloganıyla düzenlenen bu etkinlik de insan ve doğa sevgisi için mesaj vermektedir. Katılan çocuklar ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

 

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Son Güncelleme: 11.05.2021 14:44
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