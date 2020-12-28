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Girne Belediyesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Girne Belediyesi daha yeşil bir Girne için bünyesindeki yeşil alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:23
Girne Belediyesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
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Girne Belediyesi Park ve Bahçeler bölümüne bağlı ekipler 26 Aralık 2020 Cumartesi günü Bellapais bölgesi Fidan Sokak’ta bulunan arazi içerisine zeytin fidanı dikim çalışması gerçekleştirildi. Yapılan ağaçlandırmaya Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Bellapais Muhtarı Niyazi Engin, Belediye Meclis üyelerinden Hüseyin Ayrılmazkardeşler, Fırat Güçlüsoy, Ali Tektan ve Girne’den gönüllü vatandaşlar da katılım gösterdi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, ağaç ve özellikle zeytin fidanı dikme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, geleceğe daha yeşil bir Girne bırakabilmek için çalıştıklarını dile getirdi. Güngördü, ağaç dikme çalışmalarına katkı koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiAğaçlandırma çalışmaları
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