Girne Belediyesi’den “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü"

Girne Belediyesi’nin “Genç Yazarlar Teşvik Ödülleri”nde, Demet Mannaş Kervan “Polisiye Roman Teşvik Ödülü”ne ve Kemal Caymaz ise “Fantastik Roman Teşvik Ödülü”ne layık görüldü.

Belediye’den yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren verilen “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” kapsamında düzenlenen ödül töreninin geçen yıl pandemi nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.







