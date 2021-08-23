banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek bildiğim
Tek bildiğim
Seviye hak getire...
Seviye hak getire...
154'ü yerel 177 pozitif vaka
154'ü yerel 177 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
banner376

Girne Belediyesi’den “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü"

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin (KTYB) her yıl Ali Nesim’in anısına düzenlediği “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” töreninde Girne Belediyesi tarafından ilk kez “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü” verildi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:30
Girne Belediyesi’den “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü"

Girne Belediyesi’nin “Genç Yazarlar Teşvik Ödülleri”nde, Demet Mannaş Kervan “Polisiye Roman Teşvik Ödülü”ne ve Kemal Caymaz ise “Fantastik Roman Teşvik Ödülü”ne layık görüldü. 
Belediye’den yapılan açıklamada,  Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren verilen “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” kapsamında düzenlenen ödül töreninin geçen yıl pandemi nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

banner341
2020 ve 2021 yılları ödül töreninde aynı anda iki kişiye ödül verildiği belirtilen açıklamada, Girne Belediyesi tarafından ödüle layık görülen Demet Mannaş Kervan ile Kemal Caymaz’a plaket ve maddi ödüllerinin Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından takdim edildiği kaydedildi. 
 

            
 

banner360
Son Güncelleme: 23.08.2021 14:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Tatar yüzücüleri kabul etti
Tatar yüzücüleri kabul etti
Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor
Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor
Sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek
Sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
Erhürman tedbir amaçlı izole oldu
Erhürman tedbir amaçlı izole oldu
Arucad’da yüzde 100’e varan burs olanağı için 8 Eylül’de mülakat yapılacak
Arucad’da yüzde 100’e varan burs olanağı için 8 Eylül’de mülakat yapılacak
GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof. Dr. Ali Ünyayar’dan Pfizer Biontech aşısı hakkında bilinmesi gerekenler
GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof. Dr. Ali Ünyayar’dan Pfizer Biontech aşısı hakkında bilinmesi gerekenler
Esentepe’de bu akşam “nefes alamıyorum” adlı etkinlik düzenleniyor
Esentepe’de bu akşam “nefes alamıyorum” adlı etkinlik düzenleniyor
“KKTC’nin girişimci çocukları projesi” açılış etkinliği gerçekleşti
“KKTC’nin girişimci çocukları projesi” açılış etkinliği gerçekleşti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim