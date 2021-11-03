banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarına ertelendi
Meclis yarına ertelendi
Yağış miktarları
Yağış rekoru Zaferburnu'nun!
UBP ile DP yeni bir 'azınlık hükümeti' kurma noktasında anlaştı
Hükümet netleşiyor
Binali bey bu kez hiç bulaşmamış…
Binali bey bu kez hiç...
banner376

Girne Belediyesi Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi Festivalinde temsil edildi

03 Kasım 2021 Çarşamba 17:30
Girne Belediyesi Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi Festivalinde temsil edildi

FESTİVAL KAPSAMINDA İMZAYA AÇILAN “İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI” DEKLARASYONUNA  DA İMZA ATILDI
Girne Belediyesi Meclis üyelerinden oluşan bir heyet Antalya-Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı.
Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu Girne Belediyesi adına  14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından imzaya açılan “İnsan hakları çerçevesinde kültürel mirasın korunması” deklarasyonunu  imzaladı. 
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet festival kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Almanya Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş, Arnavutluk-Tirana Belediyesi As Başkanı Glindxhet Madhiile ve İtalya-Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ile görüşerek hediyeler takdim etti.

banner341
DEKLARASYON
Kaleiçi Old Town Festivali katılımcı şehirlerince imzalanan deklarasyon 6 maddeden oluşuyor. 
Kültürel mirasın etkin biçimde korunması için anahtar unsur olarak planlamayı işaret eden deklarasyon, kültürel miras alanlarında yaşayanların korumaya ilişkin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin, tehlike altındaki kültürel miras varlıkları ve alanlar için acil yardım çalışmalarının oluşturulmasının ve toplumsal farkındalık yaratma yollarının geliştirilmesi için gerekli işbirliğinin önemine dikkat çekiyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 03.11.2021 18:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bafra Gıda’ya ödül
Bafra Gıda’ya ödül
TKP-YG heyeti Girne Açık Pazarı ziyaret etti
TKP-YG heyeti Girne Açık Pazarı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar, Türksoy fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Kadın Örgütleri Gazimağusa’da şiddete karşı yürüyecek
Kadın Örgütleri Gazimağusa’da şiddete karşı yürüyecek
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Zaroğlu'ndan siyasetçilere eleştiri
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Tatar GAÜ'de törene katıldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Futbol Federasyonu, yarın planladığı eylemi yapmama kararı aldı
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Ataoğlu AA muhabirine konuştu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acmet Enstitüsü’nün yeni kampüsünün açılışını gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Kış Dönemi Kursları başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim