Girne Belediyesi Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi Festivalinde temsil edildi

FESTİVAL KAPSAMINDA İMZAYA AÇILAN “İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI” DEKLARASYONUNA DA İMZA ATILDI

Girne Belediyesi Meclis üyelerinden oluşan bir heyet Antalya-Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı.

Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu Girne Belediyesi adına 14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından imzaya açılan “İnsan hakları çerçevesinde kültürel mirasın korunması” deklarasyonunu imzaladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet festival kapsamında, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Almanya Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş, Arnavutluk-Tirana Belediyesi As Başkanı Glindxhet Madhiile ve İtalya-Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi ile görüşerek hediyeler takdim etti.



DEKLARASYONKaleiçi Old Town Festivali katılımcı şehirlerince imzalanan deklarasyon 6 maddeden oluşuyor.Kültürel mirasın etkin biçimde korunması için anahtar unsur olarak planlamayı işaret eden deklarasyon, kültürel miras alanlarında yaşayanların korumaya ilişkin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin, tehlike altındaki kültürel miras varlıkları ve alanlar için acil yardım çalışmalarının oluşturulmasının ve toplumsal farkındalık yaratma yollarının geliştirilmesi için gerekli işbirliğinin önemine dikkat çekiyor.