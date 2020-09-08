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Girne Belediyesi Zabıta Ekiplerin'den denetleme... 11 işyeri mühürlendi

Girne Belediyesi Zabıta ekipleri, Girne’de faaliyet gösteren 49 berber- kuaför ve güzellik merkezini denetledi. 

08 Eylül 2020 Salı 14:46
Girne Belediyesi Zabıta Ekiplerin'den denetleme... 11 işyeri mühürlendi
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 Girne Belediyesi Zabıta ekipleri, Girne’de faaliyet gösteren 49 berber- kuaför ve güzellik merkezini denetledi. 
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla kentte bulunan berber, kuaför ve güzellik merkezlerine denetim gerçekleştirdi. 
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bu işletmelerin almaları gerektiği tedbirleri yerinde denetleyen zabıta ekipleri, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan kuralların yanı sıra hijyen ve temizlik şartlarına uymaları noktasında işyeri sahiplerini uyararak, eksikleri görülen işletmelere resmi tebligat yazılarak süre verildi. 
49 İŞYERİ DENETLENDİ, 11 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ
Girne Belediyesi, 3 gün boyunca yapılan denetimler sırasında 49 işletmenin denetlendiğini ve 11 işletmenin “yasal geçerli sağlık karnesi, işletme izni, kayıt defteri, sıcaklık ölçme cihazı yok ve Covid-19 süresince alınan kararlara uymadığı” gerekçesiyle mühürlendiğini kaydetti. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, Pandemi döneminde belediyelerin işlevlerinin çeşitlendiğini ve gerekli önlemleri herkesin alması gerektiğine dikkat çekti. 

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Vatandaşların maskelerini takmaları ve açıklanan kurallara uymalarının zorunlu olduğunu belirten Güngördü, denetimlerin halk sağlığı açısından önem arz ettiğini söyledi.
Denetimler kapsamında artan korona vakaları sonrası, işletmelerin ve esnafın sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini incelediklerini vurgulayan Güngördü, temizlik, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Tüm ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Güngördü, “Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Zabıta ekiplerimiz tarafından bu iş yerlerine yönelik denetimler artarak sürecek” dedi. 
Covid-19 pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bulaş riskinin artmasından dolayı herkesin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Güngördü, tüm halktan tedbiri elden bırakmamalarını rica etti. 
Halk sağlığı için hijyeni ön planda tutan ve vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyması için uğraş veren işletmelere de teşekkür eden Güngördü, “Belediye ekiplerimizin rutin kontrolleri devam edecek; Market denetimlerine de başladık. Değerli halkımızın içi rahat olsun, uygunsuzlukların tespiti durumunda da gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.” dedi.

 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 15:43
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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