Girne Belediyesi zabıta ekipleri Covid-19 denetimlerine devam ediyor

Girne Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırarak, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği market, kasap, restoran ve fırın denetimlerine devam ediyor.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konu ile ilgili açıklamasında, “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün, market, kasap, fırın ve paket servisi yapan restoranlara denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, işletmelerin, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor” dedi.
Çalışanların eldiven takıp takmadıklarını da kontrol eden zabıta ekipleri, çalışanlara ve müşterilere halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.