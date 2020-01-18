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Girne Belediyesi yeni hizmet binası faaliyete başladı

Girne Belediyesi, dün, Ecevit Caddesi’ndeki 68 numaralı yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

Girne Belediyesi yeni hizmet binası faaliyete başladı

Girne Belediyesi, dün, Ecevit Caddesi’ndeki 68 numaralı yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 12:31
Girne Belediyesi yeni hizmet binası faaliyete başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski belediye binasında ve terminal bölgesinde bulunan veznelerde; emlak, su, meslek vergisi ve belediye zabıtasının yazdığı trafik cezalarının tahsilatı yapılmaya devam edilecek. Belediyenin; Ozanköy, Doğanköy, Beylerbeyi, Zeytinlik ve Karaoğlanoğlu şubeleri hizmet vermeyi sürdürecek. Baldöken Oto Parkı’nda ise ön ödemeli elektronik su sayaçları için kontör yükleme ve belediye zabıtasının yazdığı trafik cezalarının tahsilatı yapılmaya devam edilecek. Belediyeye (0392) 650 01 00 ve belediye sınırları içerisinde ALO 185 numaralı telefon hatlarından ulaşılabilir.

Güngördü: Ülkemize hayırlı olsun

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, 1974 yılının 3 bin nüfuslu Girnesinden, 2020 yılının 100 bin nüfuslu Girnesi’nde yaşanılan bu dönemde Girnelilere daha çağdaş hizmet sunulacak ve çalışanların günümüz koşullarına uygun bir ortamda görev yapacakları yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Nidai Güngördü, tüm birimlerin yeni binada 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren işlem yapmaya başlayacağını ifade ederek, eski belediye binası ve terminal bölgesindeki veznelerde tahsilat yapılmaya devam edileceğini dile getirdi. 

Güngördü, Girne Belediyesi yeni hizmet binası ile kısmen tamamlanan kültür merkezi için kredi ve hibe almadan belediyenin özkaynaklarıyla yaklaşık 29 milyon TL harcandığını kaydetti. Yeni hizmet binası için önümüzdeki günlerde açılış töreni düzenleneceğini aktaran Güngördü, yeni belediye binasının ülkeye, Girne kentine ve halka hayırlı olmasını diledi.

Son Güncelleme: 18.01.2020 15:35
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Yeni Binası
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