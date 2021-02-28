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Girne Belediyesi yeni açılacak işletmeler ve mal sahiplerine ilişkin duyuru yayımladı

Girne Belediyesi, yeni açılacak iş yerleri için kiralanacak ve/veya satın alınacak her türlü yapıda ve binada belediyenin imar bölümünden önceden görüş alınması gerektiğini bildirdi.

28 Şubat 2021 Pazar 10:30
Girne Belediyesi yeni açılacak işletmeler ve mal sahiplerine ilişkin duyuru yayımladı
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Girne Belediyesi, yeni açılacak iş yerleri için kiralanacak ve/veya satın alınacak her türlü yapıda ve binada belediyenin imar bölümünden önceden görüş alınması gerektiğini bildirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 2 Şubat tarihli Resmi Gazete'de “İmar Yasası” altında yayınlanan “Özel İmar Emri”ne uygun olarak Girne-Çatalköy İmar Planı çerçevesinde “Kullanım Değişiklik Yetkisi”nin belediyelere verildiği kaydedildi.

Girne Belediyesi, daha önceden Şehir Planlama Dairesi’nden onay alınarak, Girne Belediyesi hudutları dahilinde yeni açılması tasarlanan iş yerleri için yapılacak iş ile işyerinin uygunluğuna yasalar ve tüzükler çerçevesinde yetkinin belediyelere verildiğini ifade ederek, “Bu bağlamda yeni açılacak iş yerleri için, kiralanacak ve/veya satın alınacak her türlü yapıda/binada Belediye İmar Bölümü'nden önceden görüş alınması gerekmektedir” dedi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yasayla birlikte kentte işletmelerin oluşturduğu trafik yükünün azalacağına dikkat çekerek, bölgede yapılacak ticari işin bölge halkına olan etkisi de belirlenip ona göre izin verileceğini ifade etti.

Güngördü, aynı zamanda konut sahibinin ve komşuların şikayetleri de göz önünde bulundurularak verilecek izinde belirleyici etken olacağını kaydetti. Güngördü, bu yasa kapsamında belediye hudutları içerisinde açılacak olan iş yeri, ofis, ve benzeri işletmeleri satın almadan veya kiralamadan önce belediyeye müracaat edilmesinin yasal zorunluluk olduğunu belirtti.

Güngördü, tüm halkın diğer tüm kurallara uymakla birlikte sorun yaşamaması adına bu  yasal kurala da uyması gerektiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 12:00
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
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