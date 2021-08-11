Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri dün akşam Karagöz Hacivat gölge oyunuyla devam etti

Ozanköy Mustafa Özkayım Sahasında açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar keyifli saatler geçirdi. Çevre bilincini aşılayan, Covid 19 salgınında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini de anlatan gölge oyunundan birbirinden faydalı mesajlar alan çocuklar, oyundaki şarkılara eşlik ederken, zaman zaman kahkahalara boğuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemiye rağmen, Haziran ayından buyana birçok etkinlikte çocuklarla buluştuklarını ifade ederek, Türkiye ve Kıbrıs'ın kültürünün bir parçası olan Karagöz Hacivat Gölge Oyununu çocuklarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, sanatçı İzel Seylani ‘ye teşekkürlerini iletti. İzel Seylani, pandemi nedeniyle kültür sanat faaliyetlerine ara verilmesiyle 13 ay sonra çocuklarla buluşmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. Gösterinin sonunda ilk defa çocukları perde arkasına alan sanatçı, onlara gölge oyunu hakkında bilgi vererek, minik izleyicilerinin sorularını yanıtladı.

Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri, 12 Ağustos 2021'de Sosyal Yaşam Merkezinde saat 10.00'da Saksını Boya Çiçeğini Ek, 16 Ağustos 2021'de Sanat Galerisinde saat 11.00de Dans Atölyesi, 20-21-22 Ağustos 2021'de Sokak Basketbolu, 26-27 Ağustos'ta Karaağaç'ta Çadır Kampıyla devam edecek.