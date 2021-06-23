Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri başlıyor

Çocuk Atölyeleri çerçevesinde; Plaj Oyunları, Plajda Resim Atölyesi, Piknik, Çocuk Yogası, Takı Atölyesi, Dans Atölyesi, Okçuluk, Yelken Atölyesi, Mandala Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Seramik Atölyesi, Saksı boyama ve çiçek ekimi etkinliği, Sokak Basketbolu, Çadır Kampı yer alıyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere, kayıt olmak ve bilgi almak için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 10 numaralı telefondan kayıt yapılabileceği belirtildi.
KADIOĞLU: ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRAN, PAYLAŞMAYI ÖĞRETEN AKTİVİTELER
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, mutlu bir çocukluk dönemi geçirmeleri için çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasının önemine işaret ederek, her yıl düzenlenen çocuk atölyelerinin bu yıl da sanattan spora birçok etkinlikle gerçekleştirileceğini ifade etti. Kadıoğlu, çocuklara, çevre bilincini artıran, paylaşmayı öğreten hem eğlenceli hem de eğitici aktiviteler düzenlediklerini belirterek, pandemi koşulları nedeniyle yoğunluk yaşanmaması adına her bir atölye çalışması için ön kayıt yapılması çağrısında bulunarak, etkinliğe katılan çocukların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini söyledi.
GÜNGÖRDÜ: ÇOCUKLAR, YAŞADIĞI ÇEVREYİ TANIYIP SEVİNCE ÜLKESİNİ DE SEVER
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, insanı, doğayı, hayvanları seven, çevresine duyarlı çocuklar yetiştirmenin önemine işaret ederek, “Gelecek nesillerimiz çocuk ve gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması, sosyal, aktif ve başarılı olmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın sanat ve sporla ilgilenmelerini her zaman destekliyoruz” dedi. Güngördü, tüm aileleri, çocuklarını açık havada ve yaşıtlarıyla olabileceği bu etkinliklere katılmaları için teşvik etmesinin önemine işaret ederek, “Kentte, çoğunluğu belediyeye ait tesislerde, açık havada ve doğayla iç içe gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocuklar, yaşadığı çevreyi, tanıma imkanı da bulacaklar. Yaşadığı çevreyi seven, sahip çıkan, kentini, ülkesini de sever insanı, hayvanı da sever ve sahip çıkar” dedi.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Plaj Oyunları
Tarih:1 Temmuz 2021 Perşembe-2 Temmuz 2021 Cuma
Saat:10.00-12.00
Yer: Kervansaray Halk Plajı
Yaş: 6-12
Plajda Resim Atölyesi
Tarih: 6 Temmuz 2021 Salı
Saat:10.00-12.00
Yer: Antis Halk Plajı
Yaş: 6-12
Piknik
Tarih: 8 Temmuz 2021 Perşembe
Saat: 08.30-14.00
Yer: Alev kayası
Yaş: 6-12
Çocuk Yogası
Tarih: 13 Temmuz 2021 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Kervansaray Halk Plajı
Yaş: 6-12
Takı Atölyesi
Tarih: 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Kalede Okçuluk (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)Tarih: 17 Temmuz 2021
Saat: 10.00-14.00
Yer: Girne Kalesi
Yaş: 7-18
Yelken Atölyesi (Camp Cyprus işbirliğinde)
Tarih: 27 Temmuz 2021
Saat: 14.00-16.00
Yer: Less Ambasadeur Girne Marina
Yaş: 8-15
Mandala Atölyesi
Tarih: 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Taş Boyama Atölyesi
Tarih: 3 Ağustos 2021 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Seramik Atölyesi
Tarih: 5 Ağustos 2021 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 6-12
Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu
Tarih: 10 Ağustos 2021
Saat: 20.00-22.00
Yer: Ozanköy Futbol Sahası
Yaş: 6-12
Saksını boya-çiçeğini ek
Tarih: 12 Ağustos 2021
Perşembe
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Dans Atölyesi
Tarih: 17 Ağustos 2021
Saat: 10.00-12.00
Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yaş: 10-15
Sokak Basketbolu (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)
Tarih: 20-22 Ağustos 2021
Saat: 14.00-16.00 Yaş: U-10, U 12, U 14, U 16, U 18
Yer: Girne Belediyesi Tenis Kortları
Çadır Kampı
Tarih: 26-28 Ağustos 2021
Saat: 09.00 (Bal döken otoparkında otobüse biniş)
Yer: Karaağaç
Yaş: 9-15