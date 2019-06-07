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Girne Belediyesi: “Yayalaştırma ve Trafik Akış Yönleri Düzenlemesi Projemize olumlu katkı koyacak Herkesi Görüş Bildirmeye Bekleriz”

Girne Belediyesi: “Yayalaştırma ve Trafik Akış Yönleri Düzenlemesi Projemize olumlu katkı koyacak Herkesi Görüş Bildirmeye Bekleriz”

07 Haziran 2019 Cuma 14:01
Girne Belediyesi: “Yayalaştırma ve Trafik Akış Yönleri Düzenlemesi Projemize olumlu katkı koyacak Herkesi Görüş Bildirmeye Bekleriz”

Girne Belediyesi, belediye bünyesinde yapılan her türlü gelişme için kimseyi dışlamadıklarını belirterek, “Yayalaştırma ve Trafik Akış Yönleri Düzenlemesi Projesi’ne olumlu katkı koyacak herkesi görüş bildirmeye” çağırdı.

Girne Belediyesi yazılı açıklamasında, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu’nun, Girne Belediyesi tarafından yürütülen “Yayalaştırma ve Trafik Akış Yönleri Düzenlemesi Projesi” ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

“Yayalaştırma ve Trafik Akış Yönleri Düzenlemesi Projesi’nin ‘yeni ve bağımsız bir proje olduğu, Şehir Plancılar Odası’na danışmadan ve onları dışlayarak karar alındığı ve yurtdışından gelip ülkemiz hakkında sınırlı sayıda bilgisi olan insanların Girne için çok önemli bir konu hakkında proje yaptığı algısının’ gerçeği yansıtmadığı” belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sürekli büyüyerek gelişen ve buna bağlı olarak trafik yoğunluğu artan Girne’de yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla, 2014 yılında Girne Ulaşım Master Planı, belediyedeki ilgili idari birimler tarafından hazırlanarak onaylanıp ardından uygulamaya geçilmiştir. Uygulamanın doğru yapılması ve uygulamada yaşanan sorunların aşılması için ilgili kişiden danışmanlık hizmeti alınmıştır. Yapılan analiz çalışmalarının ardından KKTC’de bir ilk gerçekleştirilerek, 28 belediye arasında ilk kez bir belediye, trafik ulaşım master planı hazırlamıştır.

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Planlama ilkeleri ve plan hiyerarşisi açısından, Yayalaştırma ve Trafik Akış Yönleri Düzenlemesi Projesi’nin, Girne Ulaşım Master Planı’ndan ayrı düşünülmesi mümkün değildir ve uyumlu bir şekilde ele alınması gerekir.

2014 yılı Temmuz ayından itibaren Girne Belediye bünyesinde yapılan her türlü gelişme için kimseyi dışlamamız söz konusu değildir. Meslek odaları, bölge esnafı, bölge sakinleri, kurum ve kuruluşlar ile bireysel katılımında sağlandığı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Örneğin, İmar Planı Çalışmaları, Hayvan Barınağı Projesi, Kadınlar Birliği Lokali vb. Bu proje için de aynı anlayışla hareket edip, Paydaş Katılım Toplantıları tasarlanmış ve projenin kapsamına alınmıştır.

Projemize, olumlu katkı koyacak herkesi de görüş bildirmeye bekleriz.”

Girne Belediyesi, yapılan açıklamaların; belediye idaresi ile 2014 yılından beridir çalışma yapan proje ekibini son derece üzdüğünü de belirterek, “Bütün olgular değerlendirildiğinde sözleşmenin belediyemiz tarafından fesih edilmesi kararı alındığını bilgilerinize getiririz” dedi.

Son Güncelleme: 07.06.2019 17:21
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