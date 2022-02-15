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Girne Belediyesi yarıyıl şenlikleri, çocuk partisi ile sona erdi

Girne Belediyesi tarafından organize edilen Yarıyıl Şenlikleri, cumartesi günü yapılan çocuk partisiyle sona erdi.

15 Şubat 2022 Salı 14:45
Girne Belediyesi yarıyıl şenlikleri, çocuk partisi ile sona erdi

Belediye’den verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program çerçevesinde yapılan etkinlikte, palyaço ve “lol bebek” maskotlarının katıldığı ve çocukların köpüklerle oynamasını sağlayan Bubble Show’ın çocuklar tarafından büyük beğeni topladığı belirtildi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, resim, seramik, masal atölyeleriyle ve çeşitli etkinliklerle, yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini ifade ederek, çocukları yeni ders dönemine hem ruhen hem de bedenen rahatlamış başlamasına hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Güngördü, tüm çocuklara başarılı bir dönem dileyerek, bu etkinliklere katkı koyan herkese, gönüllü olarak destekte bulunan eğitmenlere teşekkürlerini iletti.

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Son Güncelleme: 15.02.2022 23:39
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