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Girne Belediyesi yarıyıl şenliğinde seramik atölyesi düzenlendi

Girne Belediyesi yarıyıl şenliğinde seramik atölyesi düzenlendi

07 Şubat 2019 Perşembe 14:37
Girne Belediyesi yarıyıl şenliğinde seramik atölyesi düzenlendi

Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği kapsamında, bugün Girne Bandabuliya’da seramik atölyesi düzenlendi.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesinin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik  Yarıyıl Şenliği devam ediyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yarıyıl Şenliği’ne ilginin sevindirici olduğunu belirterek, seramik atölyesinde, çocukların bir araya gelerek üretmek, sanatla iç içe olmak ve güzel vakit geçirme fırsatı yakaladığını kaydetti.

 Sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerle yetişen çocukların, gelecekte,  barışı, dünyayı,  ülkelerini, doğayı hayvanları ve sanatı seven bireylere dönüşeceğini yineleyen Güngördü, yağmurlu havaya rağmen çocuklarını etkinliğe getiren ailelere de teşekkür etti.

 Yarıyıl Şenliği kapsamında, cumartesi günü Bandabuliya’da çocuk partisi, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde masal atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ritim atölyesi düzenlenecek.

 

 

Son Güncelleme: 07.02.2019 17:42
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiSeramik Atölyesi
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