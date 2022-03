Girne Belediyesi ve GİKAD iş birliğinde KKTC’de Kadının Ekonomik Güçlenmesi Forumu düzenlendi

Etkinliğe, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, S.S İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Türkiye Belediyeler Birliği Danışmanı Filiz Evran konuşmacı olarak katıldı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de yer alan etkinliğin moderatörlüğünü ise Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu üstlendi.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖRDÜ: “KENTLERİN CAN DAMARI KADINLARDIR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün aynı zamanda kadının üretim sürecinde verdiği önemli katkının da temsil edildiği bir gün olduğunu ifade ederek, GİKAD iş birliğinde gerçekleşen forumun önemine dikkat çekti.

Kentlerin öncelikle insanlardan oluştuğunu ancak, can damarının kadınlar olduğunu söyleyen Güngördü, üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı pandemi döneminden sonra GİKAD’ın, kadınların eğitimi, üretime teşvik edilmesi, kadın üretiminin desteklenerek ekonomiye kazandırılması gibi konularda yaptığı çalışmalar ve çözmeye çalıştığı sorunların bir mihenk taşı olduğuna dikkat çekti.

Forumun ana temasının “üretmek “olması gerektiğini söyleyen Güngördü, Kıbrıs Türk halkının ürettiklerinin doğru şekilde pazarlanarak dünyaya açılmasının önemine işaret etti.

Yerel üretimin, dünyaya açılmadan önce, sadece yanı başındaki Türkiye piyasasına doğru şekilde pazarlanabilmesinin, üretim ve ülke ekonomisi için önemli bir eşik olacağını vurgulayan Güngördü, pandeminin her açıdan ders alınması gereken bir dönem olduğunu belirtti.

24 aylık pandemi döneminde, belediyelerin polis ve sağlıkçılarla sahada olan 3 ana öğe olduğunu anımsatan Güngördü, 28 beldedeki tüm başkan ve meclis üyelerinin, bölgelerindeki vatandaşlara yardımcı olabilmek için canla başla çalıştığını anımsattı.

“BİR BELDEDE İNSANIN YÜZÜ GÜLERSE, TOPLUMUN DA ÜLKENİN DE YÜZÜ GÜLER”

Güngördü, belediyeler reformunun tartışıldığı bu dönemde, asıl konuşulması gerekenin, güçlü, kendi kendini idare edebilen, Avrupa Özerklik Şartı ve ilkelerini benimsemiş belediyeler yaratmak olduğunu dile getirdi.

Ülke insanının yüzünü gülebilmesi için, en büyük görevin kadınlara düştüğünü kaydeden Güngördü, üretimin doğru şartlarda yapılması, doğru şekilde paketlenip etiketlenerek tüketiciye sunulması, doğru şekilde pazarlanması ve bu halkanın her zincirinin düşünülerek oluşturulması gerektiğini ifade etti.



Ülkede, dünya çapında önemli başarılara imza atan üreticiler olduğunu anımsatan Güngördü, bu forum ve benzer çalışmalarla, çok daha iyi noktalara gelineceğine inanç belirtti.KAVUKLU: “GİRNE BANDABULYA’NIN KKTC’DE ÜRETEN KADINLARIN EL EMEKLERİNİN SATIŞININ YAPILACAĞI BİR MERKEZE DÖNÜŞMESİNİ TALEP EDİYORUZ”Etkinliğin açılışında konuşan GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan ve katılımcı olan herkese teşekkürlerini sunarak, forumun faydalı geçmesini diledi.Kavuklu, foruma, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanından, üreten, ürettikleriyle toplumun kültürüne sahip çıkan ve Kıbrıs Türk kültürünün, bugünlere gelmesine ve yaşatılmasına katkı yapan, birbirinden güçlü girişimci kadınlardan oluşan bir topluluğun katıldığını belirtti.Konuşmasında, GİKAD’ın çalışmalarına her zaman destek olan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi’ne de teşekkürlerini sunan Kavuklu, süregelen desteklerin devamını istediklerini ifade etti.Şu an kullanılmayan Girne Bandabulya’nın, KKTC’nin dört bir yanında üreten kadınların el emeklerinin satışının yapılacağı bir merkeze dönüşmesini talep ettiklerini dile getiren Kavuklu, ürettikleriyle ev ve ülke ekonomisine katkı yapmaya çalışan kadınların, üretimlerinin doğru şekilde tüketiciyle buluşması, pazarlanması ve emeklerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.FORUM KONUŞMACILARIForumda konuşmacı olarak yer alan Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın tüm girişimcilere destek vermek için hazır olduğunu belirterek, bugüne kadar pek çok girişimciye destek olunduğuna ve destek olmaya devam ettiklerine dikkat çekti. Sertoğlu, özellikle üretimle ilgili olarak herkesin kendilerine başvurabileceğini belirtti.S.S İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, uzun yıllar Türkiye’de İzmir Seferihisar’daki beldede yaşadığı kooperatifçilik deneyimlerini anlattı. Yaşadığı deneyimlerden örnekler veren Soyer, bu gibi birikim ve kooperatiflerde kadın ve erkeğin el ele olması gerektiğini belirtti.Türkiye Belediyeler Birliği Danışmanı Filiz Evran ise, Türkiye Belediyeler Birliği’nin girişimcilik konusunda yaptığı çalışmaları ve özellikle Gaziantep Belediyesi’ndeki girişimci kadınlara yönelik çalışmalardan örnekler vererek kadının çalışma hayatındaki önemine dikkat çekti.