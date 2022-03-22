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Girne Belediyesi üç işletmeyi mühürledi

Girne Belediyesi, hijyen denetimlerinde bir öğrenci yurdu, bir imalathane bir de cafe işletmesini mühürledi.

22 Mart 2022 Salı 17:00
Girne Belediyesi üç işletmeyi mühürledi

Belediye’den yayımlanan bildiriye göre, 21 Şubat-18 Mart arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından 172 işletme genel hijyen ve gıda güvenliği hususunda denetlendi, gıda güvenliğini riske eden koşullarda hizmet verdiği tespit edilen 4 tane restaurant işletmesi ile 2  markete 6 bin 248 TL ceza kesildi,  yasal yükümlülükleri ve hijyen koşulları yetersiz bulunan bir öğrenci yurdu, bir imalathane, bir de cafe işletmesi durduruldu.

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Eksikleri bulunan 71 işletmenin yazılı olarak uyarıldığı, 11 işletmeye ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildiği, satış koşulları uygun bulunmayan iki süpermarketten muhtelif gıda ürünleri ile bir fırın işletmesinin de hijyene uygun olmayan bazı ekipmanlarına imha edilmek üzere el konulduğu kaydedildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü denetlemelerle ilgili açıklamasında, “İşletmelerin; yasal mevzuat kurallarına ve bilimsel esaslara uygun şekilde yiyecek içecek üretimi ve satışı kentte yaşayan veya ziyaretimize gelen halkımızın en zaruri ihtiyacıdır. Temiz ve kurallarına uygun faaliyet gösteren işletmeler sadece kendi ticari değerlerini değil aynı zamanda toplum değerlerini de korumaktadırlar” dedi.

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Son Güncelleme: 22.03.2022 17:17
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