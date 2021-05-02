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Girne Belediyesi temizlik çalışmalarına devam ediyor

Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Edremit-Karmi yolu, Ozanköy Mezarlığı, Zeytinlik Mezarlığı, Sanayi Bölgesi ve Kervansaray bölgelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

02 Mayıs 2021 Pazar 10:30
Girne Belediyesi temizlik çalışmalarına devam ediyor
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Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Edremit-Karmi yolu, Ozanköy Mezarlığı, Zeytinlik Mezarlığı, Sanayi Bölgesi ve Kervansaray bölgelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yaz mevsimi öncesi yol kenarlarında ve boş arazilerde çıkan otları temizlemeye devam eden ekipler, temizlik çalışmalarına devam edecek. 

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Her yıl yapılan temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Kentimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Güngördü, halktan isteklerinin temizlik konusunda her vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi olduğuna işaret ederek, “Çöplerimizi geçtiğimiz yerlerden dışarı atmak yerine, bir çöp kutusu bulana kadar yanımızda muhafaza ederek bulunduğumuz bölgeyi temiz tutabiliriz. Temiz tutabilmemizin tek yolu tüm vatandaşlarımızın sorumluluğu olan kirletmemektir ”şeklinde konuştu.
 

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Son Güncelleme: 02.05.2021 10:45
Anahtar Kelimeler:
TemizlikBelediyesşGirne
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