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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Girne Belediyesi tarafından düzenlenen öykü yarışmasının sonuçları belli oldu

Girne Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15
Girne Belediyesi tarafından düzenlenen öykü yarışmasının sonuçları belli oldu

Girne Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Girne Belediyesi Öykü Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 
Belediye açıklamasına göre, “Hayatın içinde, Hayatın Dışında Engelli Bireylerin Yaşamı”  konusuyla gerçekleştirilen yarışmaya, ülkemiz yazar adayı genç ve çocukları yanı sıra, Türkiye’den de yoğun katılım gerçekleşti.
Birincilere 1000 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül verilecek yarışmanın Değerlendirme Kurulu’nda, Ceyhan Özyıldız (Yazar, Fotoğrafçı), Yıltan Taşçı (Edebiyatçı, Fotoğrafçı), Şenay Saçbüker ( Oyuncu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Kitabı Yazarı), Ahmet Bilgili (Köşe Yazarı) ve Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri) yer aldı.
Ödül alanlar şöyle:
İlkokul Kategorisi; 
Birincil Doğan Değer, “Ayşe’nin Hayali” –Özgürlük İlkokulu /Lefkoşa
İkinci Zehra Bilge Bayram, “Kızıl Örgülü Kız”- Şht. Hasan Cafer İlkokulu/Girne
Üçüncü Alya Gürbüz, “Mavi Bastonum”-Yakın Doğu İlkokulu/Lefkoşa

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Ortaokul Kategorisi; 
Birinci Yaren Dedebek “Engeller Engel Olmadı”- Özlüce Sınav Ortaokulu/Bursa
İkinci  Simay Gümüşay “Her Şey Değişir”- The English School of Kyrenia/Girne
Üçüncü Hamza Ensar Ünal “Uzun Yürüyüş”- İstek Okulları/İzmir
Lise Kategorisi; 
Birinci     Süleyman Gökmen “Tekerlekli Sandalyedeki Hitler”-Selçuklu Fen Lisesi/Konya
İkinci Kerem Altunbaş “Yağmuru Dinle”- Keşap Fen Lisesi/ Giresun
Üçüncü Sümeyye Taşdemir “Siz Ne Anlarsınız”-Silivri Fuat Sezgin Fen Lisesi/Edirne.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2021 15:41
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