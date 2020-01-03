Girne Belediyesi su taşkınlarıyla ilgili mücadeleye devam edildiğini bildirdi

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl iki gölet temizlenerek, yaklaşık 20 bin ton suyun toplanması sağlandı.

Açıklamada, derelerde yapılan çalışmalarda 2 bin metrekare temizlik gerçekleştirildiği ve 2018 yılında Aralık ayında meydana gelen sel felaketinde Karakum’da hasar gören yolda menfez yapıldığı kaydedildi.

5 farklı sokakta toplam 846 metre yağmur suyu drenaj hattı döşendiği ifade edilen açıklamada, dere içerisine 110 metre çift taraflı perde duvar inşa edildiği ve yaklaşık 2 bin mevcut yağmur suyu ızgarasının temizlendiği kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalar ise şu şekilde aktarıldı:

“Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıllarda ise 22 sokak ve cadde de yaklaşık 3 bin metre yağmur suyu drenaj hattı, 35 noktada yağmur suyu ile ilgili çalışma, 2 bin metrekare dere temizliği, 162 metre yağmur suyu hattı kanal temizliği ve yaklaşık bin 500 adet yağmur suyu rögar temizliği gerçekleştirildi.”

“İZİNSİZ YAPILAR YIKILDI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, konuyla ilgili açıklamasında, sürekli büyüyerek gelişen Girne’de yağışlardan meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Güngördü, yağmur sularının yer altına alınması için yağmur suyu drenaj hatları, su kanalları, yağmur suyu ızgarası, su kanalı ve kutu menfez yapımına ağırlık verdiklerini ifade ederek, mevcutların ise bakımı ve onarımının gerçekleştiğini dile getirdi.

Güngördü, Girne Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığıyla işbirliği içinde yıllardır temizlenmeyen dere ve göletlerde temizlik çalışması yapıldığına dikkat çekerek, su akışını engelleyen izinsiz yapıların da yıkıldığını kaydetti.



