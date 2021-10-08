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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin Kurs ve Atölye Programı için kayıtlar başladı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin, Ekim 2021-Ocak 2022 tarihlerini kapsayan kış dönemi için yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programı kayıtları başladı. 

08 Ekim 2021 Cuma 10:45
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin Kurs ve Atölye Programı için kayıtlar başladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 11 farklı yetişkin kursu, 3 farklı çocuk kursu, 10 farklı alanda yetişkin atölye çalışması ve 6 farklı alanda çocuk atölyesi organize edildi. 
Yetişkinler için, Bilgisayar Kursu, Temel Biçki Dikiş Kursu, Patchwork Kursu, Koza Kursu, Satranç Kursu, 60 Yaş Üstü Pilates Kursu, Türkçe Kursu, Final Üniversitesi iş birliğinde Sertifikalı İngilizce Kursu, Sertifikalı Grafik Tasarım Kursu, Sertifikalı İlkyardım Kursu ve Ebru Sanatı Kursu; çocuklar için ise, Dans Kursu, İngilizce Kursu ve Satranç Kursu verilecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 26 Ekim’de Kağıt Rölyef Atölyesi, 27 Ekim’de Filografi Atölyesi, 28 Ekim’de Takı Tasarım Atölyesi düzenlenecek. 
Ayrıca 5 Kasım’da Keçe Atölyesi, 19 Kasım’da Sabun Atölyesi, 17 Aralık’ta Batik Desen Atölyesi, 7 Ocak 2022’de Ahşap Boyama Atölyesi, 21 Ocak 2022’de Mozaik Atölyesi yapılacak.
Program kapsamında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde Kasım’da Cam Sanatı Atölyesi, Ocak 2022’de Kağıt Sanatı Atölyesi düzenlenecek. 
Kurs programıyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için 0 (392) 815 15 08 numaralı telefon aranabilir. 
Pandemi nedeniyle kurs ve atölyelere katılım sınırlı sayıda olacak ve yeterli katılım sağlanması halinde kurslara başlanacak.


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KADIOĞLU
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, her kesimden insanın ilgisi ve ihtiyacına yönelik kurslar ve gelişim imkanı bulabileceği bir kış programı hazırladıklarını kaydetti. 
Kişilerin ve toplumun gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Kadıoğlu, çok uygun fiyatlara sunulacak hizmetlerden herkesin yararlanmasını istediklerini ifade etti.  


GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, belediyenin, insanların yaşamlarına yenilik getirecek imkanlar yaratmasının önemine işaret ederek, üniversitelerle yapılacak iş birliğiyle kentteki eğitim kurumlarının avantajının halka yansımasının sağlandığını kaydetti.

Eğitim ve üretimin çok önemli olduğunu vurgulayan Güngördü, kursa katılacak kişilerin yeni öğrendikleri ve pekiştirdikleri bilgilerle hayatlarında fark yaratacaklarına inanç belirtti.
Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış programına katkı koyacak, Konya Büyükşehir Belediyesi, Final Üniversitesi, ARUCAD ve kurs eğitmenlerine, iş birliklerinden dolayı teşekkür ederek, kursiyerlere şimdiden başarılar diledi.
 

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Son Güncelleme: 08.10.2021 11:44
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