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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin bahar dönemi kayıtları başladı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin, 1 Mart - 30 Mayıs tarihlerini kapsayan üç aylık bahar dönemi için yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programı kayıtları başladı. 

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:15
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin bahar dönemi kayıtları başladı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi’nde (eski Girne Belediye Hizmet Binası) yetişkinler için Bilgisayar Kursu, Temel Biçki Dikiş Kursu, Koza& Patchwork Kursu, Makrome Kursu, Takı Kursu, 60 Yaş Üstü Pilates Kursu yanında, Türkçe Kursu düzenleniyor. Çocuklar için ise programda, Dans Kursu, İngilizce Kursu ve Satranç Kursu yer alıyor. Program süresince çocuklar için de çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Kurs ve atölye programıyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek. Pandemi nedeniyle kurs ve atölyelere katılımın sınırlı sayıda olacağı ve yeterli katılım sağlanması halinde kurslara başlanacağı ifade edildi.

KADIOĞLU: “HERKES İLGİ VE İHTİYACINA YÖNELİK GELİŞİM İMKANI BULACAK”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde her kesimden insanın ilgisi ve ihtiyacına yönelik kurslar ve gelişim imkanı bulabildiğini ifade ederek, geçen dönemde yoğun ve verimli bir program geçirdiklerini, bu bahar aylarında da merkezin, insanların gelişimi ve sosyalleşmesi için zaman geçirebileceği kentin önemli noktalarından biri olduğunu söyledi.

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Kadıoğlu, “Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüm halkımızı kucaklayarak; dil kurslarından teknoloji kurslarına, kültürden sanata çeşitli el sanatları kurs ve atölye çalışmalarına hem kişilerin hem de toplumumuzun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyerek, çok uygun fiyatlara sunulan hizmetlerden herkesin yararlanmasını istediklerini kaydetti.  

GÜNGÖRDÜ: “EĞİTİM, ÖĞRENMEK VE ÜRETMEK GELİŞİMİMİZ İÇİN ÖNEMLİDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin insanların yaşamlarına yenilik getirecek imkanlar yaratmasının önemine işaret ederek, bu anlamda da bölge üniversiteleriyle iş birliğiyle kentte eğitim kurumlarının varlığının avantajının halka yansımasının sağlandığına dikkat çekti.

Güngördü, “Eğitim, öğrenmek ve üretmek yaşamımız için çok önemlidir. İnanıyorum ki, bu düzenlenen kurs ve atölyelere ilgi gösterip katılanlar, yeni öğrendikleri ile ve pekiştirdikleri bilgilerle hayatlarında fark yaratacaktır” dedi. 

Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi’nin bahar programına katkı koyacaklara ve kurs eğitmenlerine teşekkür ederek, kursiyerlere başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 22.02.2022 10:10
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