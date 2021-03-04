Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde ikinci doz aşı işlemlerine başlandı

Girne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre şubat ayı içerisinde 2 bin 290 kişinin aşılandığı merkezde birinci doz Covid-19 aşısı olanlar, ikinci doz aşılarını oluyor. Girne Belediyesinden verilen bilgide bu hafta 687 kişiye ikinci doz aşı uygulanacağı belirtildi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri Misli Kadıoğlu, merkezde, şubat ayı içerisinde, çoğunlukla 65 yaş üstü kişiler olmak üzere, bir kısım sağlık çalışanı, yurt dışında eğitim gören öğrenciler, riskli yerlerde çalışan belediye personeli, liman çalışanları ve belgesiyle kronik rahatsızlığını kanıtlayan 55-65 yaş arası toplamda 2 bin 290 kişinin birinci doz aşısının yapıldığını belirtti. Kadıoğlu, bu kişilerin, merkez personeli tarafından aranarak ikinci doz aşı günleri için randevu saati verildiğini kaydetti.

Kadıoğlu, geçtiğimiz hafta yeni aşı işlemlerine Sağlık Bakanlığı tarafından ara verildiğini, aşı olmak için merkeze yapılan başvuruların yoğun şekilde devam ettiğini, 857 kişinin listeye alındığını söyledi.

Bakanlık programına göre ve belirlenen çerçevede yeni aşılama işlemlerine bir an önce devam etmek istediklerini ifade eden Kadıoğlu, henüz aşılanmayan ve merkeze başvuranların yeni bir duyuruya kadar beklemeleri gerektiğini söyledi.

GÜNGÖRDÜ: “GÜVENLİ BİR KENT, TURİZM VE ÖĞRENCİ HAREKETİ İÇİN...”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pandemi sürecinde ülkedeki aşı politikasının istikrarlı bir şekilde uygulanmasının şart olduğunu ifade ederek, bu sürece destek vermenin vazifeleri olduğunu vurguladı.

Güngördü Sağlık Bakanlığı, Girne Belediyesi ve Belpaz personelinin büyük bir fedakarlıkla çalıştığı merkezde, risk grubunda olanlara aşı imkanı sağladığını kaydetti. Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu belirten Güngördü, kentin turizme açılabilmesi, güvenli bir kent ve öğrenci hareketi için aşılamaların artmasının ve hızlanmasının şart olduğunu söyledi.

Güngördü, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın da önemine vurgu yaparak “Sağlık ve ekonomik sıkıntının üst boyutta olduğu bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşmayı, Girne'nin yeniden turizmle canlanmasını, güvenli bir kent ve öğrenci hareketiyle birlikte normal yaşantımıza dönmemizi diliyorum” dedi.