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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 14:20
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı
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Eski belediye binasında yer alan merkezde, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı ve engelli olmak üzere tüm halka, kültürden, sanata, teknolojiden, spora çeşitli kurs ve aktiviteler sunulacak.

2018 yılından bu yana kent halkına psikolojik danışmanlık hizmeti ve eğitim semineri imkanları sunan Sosyal İşler Şubesine bağlı, Danışma ve Destek Merkezi de buraya taşındı.

Belediye bünyesinde daha önce kurulan Zeytin Masa ve Çocuk Meclisi de merkezde yer alıyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen açılışa bazı milletvekilleri, devlet ve askeri yetkililer ile davetliler katıldı.

Açılış öncesinde Girne Belediyesi Engelli Birimi üyesi Ahmet Bilgili’nin duygu ve düşüncelerini içeren yazısı okundu. Aylık köşe yazısı da yazan Bilgili, bugün Sosyal Yaşam Merkezi’nin Satranç Kulübü’ne de kayıt yaptırdı.

Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

TATAR: “KKTC’Yİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, hatıralarla dolu eski belediye binasının anlamlı bir şekilde düzenlenmesi ve gençlere, çocuklara, kadınlara, engellilere hizmet verecek olmasının önemine vurgu yaptı.

Merkezin dönüşümüne katkı koyanları tebrik eden Tatar, KKTC’de güzel şeylerin de olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

KKTC’de dayanışma, kardeşlik, fedakarlık ve özverinin her şeyin üstünde olduğunu anlatan Tatar, “Biriz, beraberiz ve hep birlikte olacağız” dedi.

KKTC’yi güçlendireceklerini ifade eden Tatar, ekonomik gelişmelerin yanı sıra geleneklerin, kültürün korunması ve ihtiyaçlılara bu tür ortamların yaratılmasının medeniyetin uygarlığın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Halkın, kente kazandırılan yeni belediye binasında çok daha iyi hizmetler alabildiğini de dile getiren Tatar, Sosyal Yaşam Merkezi’nde verilecek eğitimlerin de topluma hayırlı olmasını diledi.

“Esas olan güçlü bir KKTC, maneviyat, birlik, beraberlik ve gücümüzü memleketimizin geleceği için kullanabilmek” diyen Tatar, bu nedenle Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devlet politikasını savunduklarını söyledi. Tatar, kendi kendini yönetmenin önemine işaret etti.

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Merkezin sadece basit bir sosyal yaşam merkezi olmadığını vurgulayan Tatar, duyarlılık, hassasiyet ve insanların seferber oluşunun dünyaya verilen bir mesaj olduğunu belirtti.

“Kıbrıs’ta yaşayan bir halk vardır” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendini en iyi şekilde yöneterek, her bir insana sahip çıkmak anlayışıyla kendini geleceğe hazırladığını ifade etti.

Binanın hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, pandemi sürecinin iyi yönetilmesiyle sıkıntılı günlerin geride kalacağına ve merkezin daha aktif faaliyetler içinde olacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının sonunda, herkesin yeni yılını kutlayarak, sağlık ve esenlik diledi.

GÜNGÖRDÜ: “EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ ÜRETİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin yeni binaya taşınması sonrasında binanın atıl kalmasına gönlünün razı gelmediğini anlatarak, merkezi kazandırmak için kolları sıvadıklarını kaydetti. Güngördü, binayı kentin önemli noktasında ışık saçması için hizmete açtıklarını dile getirdi.

Turist ve yabancı öğrencilerin kent için önemine dikkat çeken Güngördü, “Ancak en önemli konulardan bir tanesi de üretim olmalıdır” dedi. Merkezde üretime yönelik pek çok aktivite yapılacağını ifade eden Güngördü, TİKA’nın yardımlarıyla merkeze bilgisayar, dikiş makinesi ve tekerlekli sandalye kazandırıldığını belirtti.

Güngördü, 6 yıldır yaptıkları hizmetlerin en önemlilerinden birinin de bu merkez olacağına inanç belirterek, merkezin hayata geçirilmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

KADIOĞLU: “KENTE PARLAK BİR IŞIK TUTACAK”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da, uzun yıllar Girne Belediyesi olarak hizmet veren binanın bugünden itibaren kente parlak bir ışık tutacağını belirtti.

Pandeminin hayatı büyük ölçüde kısıtladığı bu günlerde, projenin nefes borusu olacağı düşüncesi taşıdıklarını dile getiren Kadıoğlu, merkezde Kovid-19 tedbirlerine uyulacağına vurgu yaptı.

Kadıoğlu, merkezin, birçok yaştan kültürden insan arasında gönül köprüleri kuracağını, aidiyet duygusunun gelişmesine ve kişisel gelişime değer katacağını söyledi.

Merkezin dönüşümüne katkı koyan herkese teşekkür eden Kadıoğlu, “İnsanı sevmek, üretmek, emek, öğrenmek, paylaşmak ve dayanışma… Terk edilmiş bir binanın rengarenk umuda dönüşmesine, umutların gerçekleşmesine vesile olsun. Güzel Girne’mize canım ülkeme, insanlığa hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükbaş ve İç Mimar Sinem Denizer Tunçalp’e katkılarından dolayı anı ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Daha sonra açılış gerçekleştirildi ve bina gezildi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi
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