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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi atölye programı çerçevesinde masal atölyesi düzenlendi

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi için hazırladığı atölye programı çerçevesinde Sanat Galerisi’nde masal atölyesi düzenlendi.

30 Kasım 2021 Salı 15:00
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi atölye programı çerçevesinde masal atölyesi düzenlendi

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi için hazırladığı atölye programı çerçevesinde Sanat Galerisi’nde masal atölyesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklar, yazar, tiyatro oyuncusu Suzan Polat’ın anlatımıyla masallar dinledi.

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Etkinliği ziyaret eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların mutlu saatler geçirmelerini diledi; Polat’a eğitici ve eğlenceli aktiviteye katkı koyduğu için teşekkür etti.

Kış Dönemi Çocuk Atölyeleri kapsamında, 10 Aralık Cuma günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Slime Yapımı Atölyesi, 24 Aralık Cuma günü Yeni Yıl Kartı Tasarım Atölyesi düzenlenecek; 14 Ocak Cuma günü Sinema Günü olacak;  21 Ocak Cuma günü ise Ritim Atölyesi düzenlenecek.

Daha detaylı bilgi ve kayıt için 0392 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 16:22
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