Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Arucad işbirliğinde iki atölye çalışması yapıyor

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye çalışmaları kapsamında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde Cam Sanatı Atölyesi ve Kâğıt Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek.
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye çalışmaları kapsamında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde Cam Sanatı Atölyesi ve Kâğıt Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek.
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış dönemi kurs ve atölye çalışmaları kapsamında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde Cam Sanatı Atölyesi ve Kâğıt Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek.