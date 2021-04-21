banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine kim kulak verecek?
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine...
Mucbir neden adaletsizliği
Mucbir neden adaletsizliği
Tehditlere karşı
Tehditlere karşı
banner376
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Girne Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor

Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları için yapmakta olduğu faaliyetler kapsamında rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 10:15
Girne Belediyesi sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor
banner337

Belediye, yaptığı açıklamada,  geçen günlerde sağlık sorunları nedeniyle bir ayağı kesilmek zorunda kalınan ve yaşamını barınakta sürdüren bir köpeğin yuvalandırıldığını, Barınak ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kasım 2017’den beri 150’den fazla sokak hayvanının sahiplendirilmesini sağladığını bildirdi.
Köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0533 839 38 38 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabileceği iletildi.
Girne Belediye Hayvan Dostları Platformu ise, bu konuda toplumsal farkındalığı desteklemek için sosyal etkinlikler düzenleyip, bu alanlarda çalışan aktivist kişiler ve sivil örgütlerle işbirliği yapıyor.

banner341
Sokak hayvanlarının Girne’nin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu hakkında şunları söyledi:
“Hepimizin onlara karşı sorumluluğu var.  Gönül isterdi ki sokakta kimsesiz bir can kalmasın.  Sahibi olduğumuz köpekleri sokağa atmayalım, onları terk etmeyelim. Evimizde köpek olsun istiyorsak satın almayalım, sahiplenelim. Barınaktaki 3 ayaklı canı sahiplenen aileye de ayrıca teşekkür ederim. Bizler Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da duyarlılıkla onları korusunlar.”

 

banner360
Son Güncelleme: 21.04.2021 10:32
Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıGirne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşyapı’ya var ESNAFA yok!..
Taşyapı’ya var ESNAFA yok!..
Girne’de elektrik kesintisi
Girne’de elektrik kesintisi
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Covid-19 salgınında son 24 saat
Covid-19 salgınında son 24 saat
Hava durumu
Hava durumu
Gönyeli’de bir villada parti yapan 28 kişi tespit edildi
Gönyeli’de bir villada parti yapan 28 kişi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Hasan Özerdem için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Hasan Özerdem için taziye mesajı
Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için federasyonu tartışmak artık zaman kaybı
Tatar: Kıbrıs'ta çözüm için federasyonu tartışmak artık zaman kaybı
KKTC'de 69'u yerel 86 yeni vaka
KKTC'de 69'u yerel 86 yeni vaka
Özersay: “Hükümet Anayasa’daki zaruret ilkesini tek yanlı ve keyfi uygulamaya çalışıyor”
Özersay: “Hükümet Anayasa’daki zaruret ilkesini tek yanlı ve keyfi uygulamaya çalışıyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim