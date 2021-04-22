banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden faklı?
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden...
Taşlar yerine otururken
Taşlar yerine otururken
banner376
Flaş Haber
Aziz Ataoğlu'nu kaybettik
Kapat

Girne Belediyesi sağlık ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekipleri tarafından Covid-19  tedbirleri kapsamında  8 - 20 Nisan tarihleri arasında 273 iş yeri denetlendi.

22 Nisan 2021 Perşembe 10:45
Girne Belediyesi sağlık ekipleri denetimlerini sürdürüyor
banner337

Denetlemeler sonucunda 2 iş yeri Covid-19 önlemlerine uygun çalışmadığı, 2’si de yasal mevzuat ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlendi;  1 işyerine de Covid-19 önlemlerine uygun çalışmaması nedeniyle para cezası kesildi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, baskın niteliğindeki gece denetimleri neticesinde de 25 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri çalışma saatleri dışında açık olduğu için para cezası kesilerek mühürlendi,  bir işyeri de PCR testlerini yenilemediği için mühürlendi.

banner341
Her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alış verişleri esnasındaki Covid önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, pandemi yönetiminde hayati önem arz eden resmi kontroller, pandeminin ilk gününden bugüne kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti ve bu kontrollerdeki amaçlarının insan sağlığı için bulaş riski olabilecek unsurların kontrolü ile  esnafla tüm vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

“Günlük hayatın devamı yanında ekonomik hareketliliğin sürdürülmesi için hepimizin bu sürece aktif katkı koyması zaruridir. Yaşadığımız şu zor günlerde bir kez daha kapanma olmaması içindir. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması ve sağlık çalışanlarımızın yükünün hafifletilmesi için maske, mesafe, hijyen kurallarının her birey tarafından yerine getirilmesi elzemdir” diyen Güngördü, ticari işletmelerin sorumluluğu daha fazla olduğundan gerekli tüm önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Güngördü, sektörlerin kapanmaması için kurallara uygun çalışmayan işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaya devam edileceğini de kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 22.04.2021 11:14
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi DenetimGirne Belediyesi Sağlık Ekipleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Subaylar Derneği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
Emekli Subaylar Derneği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
19 sağlık merkezinde aşılamalara devam ediliyor
19 sağlık merkezinde aşılamalara devam ediliyor
Dedeoğlu: “Adadaki Türk soydaşlarımız yalnız değildir”
Dedeoğlu: “Adadaki Türk soydaşlarımız yalnız değildir”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şenel’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şenel’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden 23 Nisan mesajı
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısı yapılamadı
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısı yapılamadı
Memur-sen 23 Nisan’ı kutladı
Memur-sen 23 Nisan’ı kutladı
DP Gençlik Örgütü: “TC  yetkilileriyle yaşanan sürtüşme yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor"
DP Gençlik Örgütü: “TC  yetkilileriyle yaşanan sürtüşme yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın kutlanacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın kutlanacak
Yüksek Savcılar Kurulu Beşoğlu’nu kıdemli savcı atadı
Yüksek Savcılar Kurulu Beşoğlu’nu kıdemli savcı atadı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim