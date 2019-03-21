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Girne Belediyesi sağlık denetimleri…

Girne Belediyesi sağlık denetimleri…

21 Mart 2019 Perşembe 15:47
Girne Belediyesi sağlık denetimleri…

3 İŞLETME MÜHÜRLENDİ, 168 FARKLI ÜRÜN MÜSADERE EDİLDİ VE 11 BİN 276 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Girne Belediyesi’nin yaptığı sağlık denetimlerinde 3 işletme mühürlendi, 168 farklı ürün müsadere edildi ve 11 bin 276 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri toplum sağlığını ilgilendiren otel, lokanta, kafe, market, gıda üretim ve satışı yapılan işletmelere yönelik gıda ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık şubesi ekipleri; gıda üretim alanlarının koşulları, çalışanların kişisel hijyeni, sağlık karneleri, mutfak, tuvalet ve depo alanlarının genel temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları ve sağlığa uygunluğunu denetliyor.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER MÜHÜRLENDİ

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre sağlık şubesi ekipleri 2019 yılının ilk 3 ayında 372 hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetlenen işletmelerin; işletme izni, sağlık karnesi ve genel hijyen konularında sorun ve eksiklik olmasından dolayı 3 işletme mühürlendi. Raf denetimlerinde 9 işletmenin gıda ve hijyen kurallarına uygun olmayan 168 farklı ürünü müsadere edildi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere 11 bin 276 TL para cezası kesildi.

GÜNGÖRDÜ: “STANDARTLARA UYGUN ÜRETİM HER ESNAFIN SORUMLULUĞUDUR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında eğlencenin merkezi, öğrenci ile turizm kenti olan Girne’de yaşayan ya da kenti ziyaret ederek yeme içme hizmeti alan her bireyin sağlıklı ve temiz ortamlarda güvenilir gıdaya erişmesinin önemine dikkat çekti. 

Güngördü, belediyenin bu yöndeki piyasa kontrollerinin, genel hijyen ve insan sağlığı kriterleri baz alınarak yapıldığını ve bu konuda taviz verilmediğini söyledi. Esnafın da bu kurallara uygun hareket etmediği zaman cezai yaptırımların olacağını kaydeden Güngördü, gıdaların üretim koşullarının iyileştirilmesinin ve standartlara uygun üretimin, her esnafın sorumluluğunda olduğunu belirtti

SOYEL: “HİJYEN KURALLARINA UYGUN ÜRETİM YAPILMALI”

Girne Belediyesi adına gıda denetimlerini yürüten Sağlık Şube Amiri Naile Soyel ise, asgari hijyen koşulları sağlamanın yanında ‘Güvenli Gıda’ kavramının işletmelerin bir sistem dahilinde yerine getiriyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Naile Soyel, denetimin belediyenin sorumluluğunda olduğunu ancak hijyen kurallarına uygun üretim yapılmasının ise doğrudan işletmeciye ait olduğunu ve  gıda güvenlik sistemlerinin kaçınılmaz bir şekilde benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 21.03.2019 19:15
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