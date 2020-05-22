Girne Belediyesi Ramazan Bayramı’na hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

İçerisinde bulunulan normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğini vurgulayan yetkililer, Bakanlar Kurulu'nun, Belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğunu hatırlatarak, herkese sağlık dolu günler diledi.



GİRNE BELEDİYESİ ACİL DURUM NUMARALARIBayram tatili süresince acil durumlarda aranabilecek telefon numaraları şöyle;“Bayındırlık, İmar 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04, Su İşleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10, Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17, Cenaze Ve Defin İşleri 0533 840 52 20, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0548 882 21 20 - 0533 868 28 57, Sağlık İşleri 0533 870 20 14”Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetler için belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilir.