banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103184
ALTIN
379.674
DOLAR
6.8006
STERLİN
8.2875
EURO
7.4109
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Girne Belediyesi Ramazan Bayramı’na hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:54
Girne Belediyesi Ramazan Bayramı’na hazır
banner337
banner345

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.
Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.
İçerisinde bulunulan normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğini vurgulayan yetkililer, Bakanlar Kurulu'nun, Belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğunu hatırlatarak, herkese sağlık dolu günler diledi.

banner341
GİRNE BELEDİYESİ ACİL DURUM NUMARALARI
Bayram tatili süresince acil durumlarda aranabilecek telefon numaraları şöyle;
“Bayındırlık, İmar 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04, Su İşleri  0542 882 11 18 / 0548 838 88 10, Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17, Cenaze Ve Defin İşleri  0533 840 52 20, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0548 882 21 20 - 0533 868 28 57, Sağlık İşleri 0533 870 20 14”
Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetler için belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilir.
 

Son Güncelleme: 22.05.2020 15:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı
GAÜ'den 35. yılında KKTC vatandaşlarına özel 1800 euro'ya master fırsatı
KTMMOB, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti
KTMMOB, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’i ziyaret etti
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Bayram Namazı Uyarıları
Din İşleri Başkanı Atalay’dan Bayram Namazı Uyarıları
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Cmc Alanına İlişkin Sözleşmenin Feshini Değerlendirdi
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği, Cmc Alanına İlişkin Sözleşmenin Feshini Değerlendirdi
Sağlık Bakanı: “salgın Süresince Önemli Bir Mücadele Verildi Ve Başarı Elde Edildi. Bu Başarıyı Kaybetmek İstemeyiz”
Sağlık Bakanı: “salgın Süresince Önemli Bir Mücadele Verildi Ve Başarı Elde Edildi. Bu Başarıyı Kaybetmek İstemeyiz”
DAÜ lise puanına göre kayıt yapacak
DAÜ lise puanına göre kayıt yapacak
“bilişim Suçları Yasa Tasarısı” Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi’nde Görüşülüyor
“bilişim Suçları Yasa Tasarısı” Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi’nde Görüşülüyor
Sağlık Bakanı Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni Kabul Etti
Sağlık Bakanı Pilli, Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği’ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı:
Cumhurbaşkanı Akıncı: "kamu Hizmeti Komisyonu Eksik Üyesini Atayacağım"
Gürcafer: “bayram Süresince Tedbirleri Elden Bırakmamalıyız”
Gürcafer: “bayram Süresince Tedbirleri Elden Bırakmamalıyız”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim