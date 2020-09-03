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Girne Belediyesi Personeline Yapılan Covid-19 Testi Sonuçları Negatif Çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne Belediyesi’nin 80 personeline, Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 10:03
Girne Belediyesi Personeline Yapılan Covid-19 Testi Sonuçları Negatif Çıktı
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 Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne Belediyesi’nin 80 personeline, Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hem belediye personelini hem de halkı koruma amacıyla, risk altındaki personele test yaptırıldığı kaydedildi.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada,  özellikle vatandaşla birebir muhatap olan Belediye Başkanı ve personeline, zabıta birimlerine, veznelerdeki tüm personel ve halk ile direkt temas halinde bulunan bütün çalışanlara, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile kendi istekleri doğrultusunda test yaptırdıklarını kaydetti.

Güngördü, “Belediyemizde çalışan personelimize maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Kent genelinde daha sağlıklı ve güvenle hizmet etmek için koronavirüs testi yaptıran belediye personelimizin test sonuçları negatif çıktı. İnşallah aldığımız tedbirlerle, yaygın hale gelen bu salgını kontrol altına alacağız. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personellerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim ”dedi.

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Son Güncelleme: 03.09.2020 10:07
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