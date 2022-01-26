Girne Belediyesi personeline eğitim vermeye devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada uygulanan tekniklerin kullanıldığı eğitimlerde personelin aidiyet duygusu, motivasyonlarının artması ve stres yönetimi gibi konular yer alıyor. Tüm şubelerin aldığı eğitimler Profesyonel Erickson Koçu ve Yüksek Performanslı Takım Koçu olan Özpolili tarafından veriliyor.





Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için şube amirlerinin eğitim almasının ve bu eğitimleri şubelerine bağlı personellerinin motivasyonunun artırılması açısından önemine işaret ederek, belediye ve kent halkı için kurumumuzun çalışanlarının güvenliği ve kişisel gelişimlerine önem verdiklerini ifade etti.



