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Girne Belediyesi öykü yarışmasına öykü kabulü 1 Haziran’da sona erecek

“Hayatın içinde, hayatın dışında” engelli bireylerin yaşamı temasıyla düzenlenen Girne Belediyesi 4’üncü Öykü Yarışması’na öykü kabulü devam ediyor.

25 Mayıs 2021 Salı 12:00
Girne Belediyesi öykü yarışmasına öykü kabulü 1 Haziran’da sona erecek
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Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 9-10-11 yaş grubu, 12-13-14 yaş grubu ve 15-16-17 yaş grubu olarak üç kategoride yapılacak öykü yarışmasına katılmak isteyenlerin en geç 1 Haziran Salı gününe kadar öykülerini Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne veya [email protected] adresine göndermeleri gerektiği ifade edildi.

Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonucunda birincilere 1000 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere 300 TL ödül verilecek.

Değerlendirme Kurulunda, Ceyhan Özyıldız (Yazar, Fotoğrafçı), Yıltan Taşçı (Edebiyatçı, Fotoğrafçı), Şenay Saçbüker (Oyuncu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Kitabı Yazarı), Ahmet Bilgili (Köşe Yazarı) ve Misli Kadıoğlu (Girne Belediyesi Sosyal İşler Amiri) yer alıyor.

KATILIM ŞARTLARI

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Öykü yarışmasının katılım şartları şöyle;

“Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdına bilgisayarla ya da elle yazılacaktır. Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir. Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirmeye alınmaz. Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz. Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez. Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dört yüz) az, 1200’den (bin iki yüz) çok olamaz. Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, kullanılamaz. Öykünün son sayfasında öğrencinin adı-soyadı, adresi, okulu, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişi eklenmelidir. Yarışmanın ödül töreni haziran ayı içerisinde jüri üyelerinin de katıldığı bir tören ile yapılacaktır. Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz. Öyküler, 1 Haziran 2021 Salı günü mesai bitimine kadar Girne Belediyesi’ne kapalı zarf içerisinde veya [email protected] adresine mail yoluyla ulaştırılacaktır.”

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Son Güncelleme: 25.05.2021 12:24
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Öykü Yarışması
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