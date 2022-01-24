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Girne Belediyesi, okulları dezenfekte etti

Girne Belediyesi, genel seçimlerin ardından koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında bölgede bulunan tüm okulların dezenfektasyon çalışmalarını tamamladığını kaydetti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 16:15
Girne Belediyesi, okulları dezenfekte etti

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ilaçlama ekipleri, hafta sonu gerçekleşen genel seçimler sonrası, seçim sandıklarının yerleştirildiği tüm okulların dezenfeksiyon işlemlerini, havaya sisleme yöntemini kullanarak tamamladı.

Açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak, velilerin de hijyen konusundaki endişelerini azaltmak amacıyla Girne bölgesinde bulunan ve seçmen sandıklarının yerleştirildiği tüm okulların ilaçlandığı kaydedildi.

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Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  seçimlerin yapıldığı okullarda, elle temas edilen sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler başta olmak üzere sınıflar, koridorlar, tuvalet ve lavaboların bugün belediye ilaçlama birimleri tarafından ayrıntılı biçimde dezenfekte edilerek okulların hazır hale getirildiğini kaydetti.

Güngördü, tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılırken, bu ilaçların insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını ifade etti.

Pandemi sürecinin halen devam ettiğini bu nedenle tüm öğrencilerin ve öğretmenlerle velilerin maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarının önemine işaret eden Girne Belediye Başkanı Güngördü, tüm çocuklara ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diledi.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 16:41
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