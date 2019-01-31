Girne Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz yarıyıl şenliği düzenliyor

Girne Belediyesi, öğrenciler için 5-14 Şubat tarihleri arasında yarıyıl şenliği düzenliyor. “Eğitime kısa bir mola” sloganıyla düzenlenecek şenlikte eğitici ve eğlenceli etkinlikler tüm çocuklar için ücretsiz gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikler Bandabuliya’da ve Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 10.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. Etkinliklerde kullanılacak malzemeler belediye tarafından temin edilecek. Girne Belediyesi, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtacak.

Bandabuliya’daki program şöyle: “5 Şubat Salı resim atölyesi, 7 Şubat Perşembe seramik atölyesi, 9 Şubat Cumartesi çocuk partisi.”

Girne Belediye Sanat Galerisi’ndeki programsa şu şekilde: “12 Şubat Salı masal atölyesi, 14 Şubat Perşembe ritim atölyesi.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında çocukların Şubat tatillerinde hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum” dedi.