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Girne Belediyesi'nden 80 yaş üstü vatandaşlara kolaylık

Girne Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlara, Covid 19 aşısı için Girne Akçiçek Hastanesi'ne servis sağlayacak.

20 Ocak 2021 Çarşamba 10:15
Girne Belediyesi'nden 80 yaş üstü vatandaşlara kolaylık
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Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimine göre, bugünden başlayarak Cuma gününe kadar 1 Ocak 1940 ve öncesinde doğanlara ulaşım yardımında bulunulacağı duyuruldu.

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Aşı olmak isteyenler, belediyenin Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp 08.00-15.00 saatleri arasında Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürülerek, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak.

İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 20.01.2021 11:31
Anahtar Kelimeler:
Covid19 AşısıGirne Akçiçek HastanesiGirne Belediyesi
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