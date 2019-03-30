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Girne Belediyesi mobilya alımıyla ilgili sözleşme imzaladı

Girne Belediyesi mobilya alımıyla ilgili sözleşme imzaladı

30 Mart 2019 Cumartesi 13:39
Girne Belediyesi mobilya alımıyla ilgili sözleşme imzaladı

Girne Belediyesi, yeni hizmet binasına mobilya alımı ve kurulumuyla ilgili ihaleyi alan şirketle sözleşme imzaladı.Belediyeden verilen bilgiye göre, sözleşmeye, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile ihaleyi alan Ciddi Mutfak Ltd’in Direktörü Amber Ciddi Arabacı imza koydu.

Yeni hizmet binasındaki mobilya işleri, 105 takvim gününde tamamlanacak, KDV hariç 615 bin 906 TL’ye mal olacak.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
 

Son Güncelleme: 30.03.2019 16:41
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Mobilya
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