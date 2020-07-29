Girne Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için birtakım tedbirler aldı.

Girne Belediye Başkanlığından verilen bilgiye göre, bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, cadde, sokak ve mezarlıkları da bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayetler için Girne hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

Açıklamada Girne’de Bayram süresince acil durumlarda aranabilecek numaralar şöyle belirtildi:

“Bayındırlık ve İmar: 0548 881 21 14

Temizlik İşleri: 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04

Su İşleri: 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10

Kanalizasyon: 0533 870 20 17

Cenaze ve Defin: 0533 840 52 20

Zabıta (Kolluk) Hizmetleri: 0548 882 21 20 - 0533 826 2547

Sağlık: 0533 870 20 14”