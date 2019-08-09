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Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanıp bertaraf edilmesi amacıyla ekip oluşturdu

Kurban atıklarının sokağa atılmasını önlemek için şikayet ihbar hattını devreye koyan Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla bir ekip oluşturdu.

Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanıp bertaraf edilmesi amacıyla ekip oluşturdu

Kurban atıklarının sokağa atılmasını önlemek için şikayet ihbar hattını devreye koyan Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla bir ekip oluşturdu.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanıp bertaraf edilmesi amacıyla ekip oluşturdu

Kurban atıklarının sokağa atılmasını önlemek için şikayet ihbar hattını devreye koyan Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla bir ekip oluşturdu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanlardan çıkacak  atıkların yaratacağı sorunları önlemek için, atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla ekipler oluşturan Girne Belediyesi, uyarılara rağmen kurban atıklarının sokağa atanların önüne geçmek için şikayet ihbar hattını devreye koydu.

ŞİKAYET İHBAR HATTI… UYARILARA UYMAYANLARA  PARA CEZASI

Vatandaşlar gördüğü olumsuzlukları bayram süresince 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek  0548 888 21 18 numaralı telefon hattından yapabilecek.

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Vatandaşın kurban atıklarını Karaoğlanoğlu’ndaki Sanayi Bölgesi’nde Katı Atık Aktarma İstasyonu’na getirmeleri veya bulundukları noktadan alınması için atık toplama ekibini 0533 850 54 61 numaralı telefondan arayarak atıkların alınmasını sağlaması duyuruldu.

Uyarılara dikkat etmeyenlere 150 TL para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Halk ve hayvan sağlığı açısından, “Atıkların mutlaka büyük boy sağlam çöp torbalarına konulması ve ağızlarının bağlanması, kurban atıklarının çöp konteynerlerine atılmaması ve açıkta bırakılmaması, atıkların su ve kanalizasyon kanallarına dökülmemesi”  gerektiği duyuruldu.

Son Güncelleme: 09.08.2019 14:43
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi Kurban Atıkları
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