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Girne Belediyesi “köpek bulundurma ruhsatı” çıkarılması için çağrıda bulundu

Girne Belediyesi, Belediye sınırları içerisinde bulunan köpeklerin Belediyenin sağlık şubesi tarafından ruhsatlandırılması gerektiğini hatırlattı.

Girne Belediyesi “köpek bulundurma ruhsatı” çıkarılması için çağrıda bulundu

Girne Belediyesi, Belediye sınırları içerisinde bulunan köpeklerin Belediyenin sağlık şubesi tarafından ruhsatlandırılması gerektiğini hatırlattı.

05 Mart 2020 Perşembe 14:07
Girne Belediyesi “köpek bulundurma ruhsatı” çıkarılması için çağrıda bulundu
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Girne Belediyesi, Belediye sınırları içerisinde bulunan köpeklerin Belediyenin sağlık şubesi tarafından ruhsatlandırılması gerektiğini hatırlattı.

Belediye’den yapılan duyuruya göre, ruhsat çıkarmayan köpek sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacak. Köpek Bulundurma Ruhsatı için köpeğin aşı kartı ile Veteriner Dairesi tarafından verilmiş Köpek Kimlik Belgesi gerekiyor. 

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Ruhsat ücretlerinin dişi köpek için 35, erkek köpek için 12; kısırlaştırılmış köpek için (belgelenmesi şartıyla) 12 TL olduğu kaydedildi.

Duyuruda Köpekler Yasası’nda “Yetkili makamdan ruhsat almayan herhangi bir kişi muhafazasında köpek bulunduramaz” maddesinin bulunduğuna da işaret edildi.

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Son Güncelleme: 05.03.2020 22:29
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