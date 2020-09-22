banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1091
ALTIN
469.406
DOLAR
7.6408
STERLİN
9.8329
EURO
8.9707
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Bir sağ lider ilk defa bunu söylüyor!
Bir sağ lider ilk defa...
Su tankerlerinin intikamı...
Su tankerlerinin intikamı...
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
banner376

Girne Belediyesi KIB-TEK ve EL-SEN’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı

Girne Belediyesi, EL-SEN’in Belediyeye ait arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne ara emir için başvuruda bulundu. Mahkeme, tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.

22 Eylül 2020 Salı 15:52
Girne Belediyesi KIB-TEK ve EL-SEN’e karşı açmış olduğu davada ara emri aldı
banner337
banner351

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN),  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borçları nedeniyle Girne Belediyesi arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından, Girne Belediyesi ara emir alınması için Girne Kaza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, Av. Sıla Miroğlu Tokay’ın hazırladığı dosyayı mahkemeye sundu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Mahkeme, tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi. 

“Geçmiş borçların da bizim sorumluluğumuzda olduğunun bilincindeyiz”
 

Konuyla ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yargıdaki bir mesele için konuşmamak gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek kısa bir açıklamada bulundu.

Girne Belediyesi’nin KIB-TEK’e borcunun yapılandırılması için dört kez başvuruda bulunduklarını söyleyen Güngördü, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başbakanla toplantı yaptıklarını,  hiçbir uyarı ve bildirimde bulunmadan arıtma tesisinin elektriklerin kesildiğini ifade etti.
Güngördü, başkanlığa geldiği Temmuz 2014’ten itibaren tüm borçları düzenli şekilde ödediklerini belirterek, “Geçmiş borçlar da bizim sorumluluğumuzdadır. Ancak 1975 yılından beridir kaynaklanan sorunlar nedeniyle biriken bu geçmiş borçların  yapılandırılması gerekirdi” dedi.

Güngördü: “Sendika eliyle Girne halkı cezalandırıldı”

Güngördü, “Girne Belediyesi yanında başka kurumların da elektriklerinin sendika tarafından kesildiğini basından okuduk.

banner341
Kesintiden önce belediyemize yazılı veya sözlü herhangi bir ikazda bulunulmadı. Bu, sendika eliyle Girne halkının cezalandırılması anlamına gelmektedir. Girne Belediyesi’nin muhatabı KIBTEK’dir.” dedi.
 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün basın açıklması şöyle:

“Girne Belediyesi’nin borcunu yapılandırmak için, KIBTEK’e,  6 Şubat 2017, 29 Mart 2018, 4 Şubat 2020’de, dört defa  başvuruda bulunduk.

Pandemiden önce ise taksitlendirme ve yapılandırma için toplantılara giderek, Başbakan dahil, yetkili mercilerle dört kez konuyla ilgili toplantı yaptık.
Biz, borcumuzun yapılandırılması için yetkili mercilerden yeni düzenleme beklerken 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 11:00’de Girne Belediyesi arıtma tesisi ve pompa istasyonunda, Hasan Ramadan Cemil çemberinde elektrik akımının kesildiğini gördük.
Özellikle arıtma tesisine gelen kişilerin oradaki görevlilere sistemde arıza olduğu için geldikleri yönünde gerçek dışı beyanları vardır. Bunlar da kamera kayıtlarında vardır.

Gerek Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu, gerekse Girne Elektrik Kurumu Amirliği mühendislerinden konuyla ilgili bilgi istememiz üzerine ise bize bilgileri olmadığını söylediler. Daha sonra EL-SEN’in açıklamalarını, Girne Belediyesi yanında başka kurumların da elektriklerinin sendika tarafından kesildiğini basından okuduk.

Kesintiden önce belediyemize yazılı veya sözlü herhangi bir ikazda bulunulmadı. Bu, sendika eliyle Girne halkının cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Bir kamu kuruluşu olan Girne Belediyesi’ne bu şekilde davranılması kabul edilebilir değildir. Konuyla ilgili bütün yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızın altını çizmek isterim. Bugün ara emir alındı. Ama buna sebep olanlar hakkında önümüzdeki günlerde yasal çalışmalarımız devam edecektir.”

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu
İş arayanlar ile işverenler "İŞBUL"da buluştu
Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru
Mehmetçik İmar Planında Sona Doğru
Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama
Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama
YDP: “su Probleminden Su İdaresini Kurmayanlar Sorumludur“
YDP: “su Probleminden Su İdaresini Kurmayanlar Sorumludur“
Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılardan ortak bildiri: “Birlikte Sevebiliriz Akdeniz”
Kıbrıslı gazeteci, yazar ve sanatçılardan ortak bildiri: “Birlikte Sevebiliriz Akdeniz”
Mağusa’nın yarın elektrik kesintisi olacak
Mağusa’nın yarın elektrik kesintisi olacak
UKÜ’lü Akademisyen ve öğrencisinden büyük başarı
UKÜ’lü Akademisyen ve öğrencisinden büyük başarı
Kırdığı şişeyle yaraladı
Kırdığı şişeyle yaraladı
Ataoğlu:'' DAÜ'nün aldığı "online eğitim kararı" kötü bir haber ve hükümetin beceriksizliğinin bir sonucu''
Ataoğlu:'' DAÜ'nün aldığı "online eğitim kararı" kötü bir haber ve hükümetin beceriksizliğinin bir sonucu''
Denktaş'ın seçim kampanyası şarkısına yoğun ilgi!
Denktaş'ın seçim kampanyası şarkısına yoğun ilgi!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim