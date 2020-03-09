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Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni'' yapıldı

Girne Belediyesi,  kentte yaşayan 22 emekçi kadına “Girne Belediyesi Kentin Güçlü Kadınları Ödülü” verdi.

Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni'' yapıldı

Girne Belediyesi,  kentte yaşayan 22 emekçi kadına “Girne Belediyesi Kentin Güçlü Kadınları Ödülü” verdi.

09 Mart 2020 Pazartesi 07:22
Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni'' yapıldı
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Girne Belediyesi’nin ilk kez verdiği kent ödülleri çerçevesinde tören düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda yer alan etkinlikte, kentin emekçi 22 kadınına ödül verildi. Etkinliğin açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte yaşayan tüm kadınların kent yaşamının ve toplumun gelişimine önemli kaktı yaptığını vurguladı.
Güngördü, “Şehirler sadece binalardan ibaret değildir, şehirler aynı zamanda insanlardan ibarettir, insanların varlıkları şehirleri güzelleştirir. Güzel insanlar, şehirlerle özdeşleştiği zaman şehirler daha da güzel olur” diye konuştu. 
Başkan Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak, kentte farklı alanda önemli çalışmalar yaparak çalışma ve toplumsal yaşama değer katan emekçi kadınları onurlandırmak, onların varlıkları, emekleri ve yaptığı çalışmaların toplum tarafından farkındalığına vurgu yapmak amacıyla bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilk adımı atarak şehre çalışmalarıyla emeğiyle değer katan kadınlara “Kentin Güçlü Kadınları” ödüllerini verdiklerini dile getirdi. 
Kentin Güçlü Kadınları ödüllerinin kent için bir ilk olduğunu ve 1976'dan sonra bu konuda bir ilke imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Güngördü, bu fikrin ortaya çıkmasına emek koyan herkese teşekkür etti. 
Kentin Güçlü Kadınları ödüllerinin geleneksel hale getirilerek, kente çalışmalarıyla değer katan kadınların onore edilmeye devam edileceğini söyleyen Güngördü, üreten, ayakları üzerinde duran, güçlü kadınların kentin aydınlık yüzleri olduğuna işaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına düzenlenen ödül töreninde, ödül alan 22 emekçi kadını kutladı.
KADIOĞLU

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, bu yıl ilk kez verilecek kentin güçlü kadınları ödülleriyle amaçlarının, sadece kentin değil, dünyadaki tüm kadınların güçlü olduğuna, tüm kadınların emekleri için ödül hak ettiğine dikkat çekmek olduğunu vurguladı. 
Yakın coğrafyada yaşanan savaşlar nedeniyle, insanlığın ama özellikle çocuklar ve kadınların, can korkusu, bilinmezlik, yurtsuzluk, açlık ve acı içinde var olabilmek adına büyük mücadele verdiğini, büyük insanlık dramları yaşandığını anımsatan Kadıoğlu, bir gün tüm insanların adil ve eşit bir dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamasını diledi. Adil ve barış dolu bir dünya yaratmanın en önemli yollarından birinin toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini ifade eden Kadıoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta her 3 kadından birinin şiddet gördüğünü anımsatarak, kadına yönelik he türlü şiddet, nefret söylemine karşı güç birliği içinde mücadele edilmesi ve şiddetin görmezden gelinmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Ülkede kadına şiddet, ayırımcılık olduğunu, kadınların satıldığını, çocukların istismara uğradığını kaydeden Kadıoğlu, Girne Belediyesi olarak, toplumun bu kanayan yaralarına çözüm üretmek, amacıyla, 9 Mart 2018’de Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Merkezde ayrıca madde bağımlıları ve yakınlarına, çocuklara ergenlere yetişkinlere ve çiftlere psikolojik danışmanlık ve uzman desteği sağlandığını, toplumsal sosyal birçok sorunla ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli eğitim ve seminerler verildiğini anlatan Kadıoğlu, merkez ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. 
ÖDÜL ALAN KADINLAR
Konuşmaların ardından, Girne Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği “Kentin Güçlü Kadınları” ödüllerini almaya hak kazanan 22 emekçi kadının özgeçmişleri okunarak ödülleri verildi. Duygusal anların yaşandığı ödül töreninde Ayten Berkalp, Aydın Cümbezli, Canan Aksoy, Ferdiye Menteş, Hatice Bittaci, Huriye Altinör, Hülya Dereboylu, İlknur Kanbur, Münevver Tuna, Neşe Anibal, Nisa İmamoğlu, Oya Kutsal, Özlem Tüylüoğlu, Pelin Özyalçin, Pelin Ayder, Pervin Üstünsoy, Peyman Erginel, Remziye Şahin, Sevgül Yanaroğlu, Şerife Eminağa,Zekiye Paşa, Zerrin Gürler, Kentin Güçlü Kadınları ödüllerini aldı. 
Öte yandan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, 10-12 Mart 2020 tarihlerinde saat 20:00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Dramatik Sahne Sanatları, Cem Düzova’nın yazdığı, Nazif Uslu’nun yönetmenliğini yaptığı “Kadın” oyunu sahneye konacak.
 


 

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Son Güncelleme: 09.03.2020 10:32
Anahtar Kelimeler:
Kentin Güçlü Kadınları ödül Töreni
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