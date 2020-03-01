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Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni” düzenliyor

Girne Belediyesi, “Kent Ödülleri” çerçevesinde bu yıl da “Girne Belediyesi Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” gerçekleştiriyor. 

Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni” düzenliyor

Girne Belediyesi, “Kent Ödülleri” çerçevesinde bu yıl da “Girne Belediyesi Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” gerçekleştiriyor. 

01 Mart 2020 Pazar 13:35
Girne Belediyesi “Kentin güçlü kadınları ödül töreni” düzenliyor
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Mart Cumartesi günü saat 15:00’te yapılacak organizasyonla, kentin emekçi 22 kadınına ödül verilecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek törene tüm halk davet edildi. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ödül alacak isimler şöyle:

“Ayten Berkalp, Aydın Cümbezli, Canan Aksoy, Ferdiye Menteş, Hatice Bittacı, Huriye Altınör, Hülya Dereboylu, İlknur Kanbur, Münevver Tuna, Neşe Anibal, Nisa İmamoğlu, Oya Kutsal, Özlem Tüylüoğlu, Pelin Özyalçin, Pelin Ayder, Pervin Üstünsoy, Peyman Erginel, Remziye Şahin, Sevgül Yanaroğlu, Şerife Eminağa, Zekiye Paşa, Zerrin Gürler.”

“TÜM KADINLAR GÜÇLÜDÜR”

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte yaşayan tüm kadınların kent yaşamının ve toplumun gelişimindeki ortak payına dikkat çekerek, sevgiyle, inançla, ruhla, emekle, alın teriyle, azimle yapılan bu çalışmaları gururla izlediklerini söyledi. Güngördü, üreten, ayakları üzerinde duran, güçlü kadınların kentin aydınlık yüzleri olduğuna işaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anısına düzenlenecek bir törenle, belediyede oluşturulan bir komiteyle alınan karar üzerine belirlenen 22 kadına ödül verileceğini belirtti. 

Güngördü, “Kadınlar, bu toplumun, bu kentin, ailemizin ve yaşamımızın ortak yaratıcıları ve güçleridir. Ayakları üzerinde duran, emeğiyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlar güçlüdür. Tüm kadınlara saygıyla teşekkür eder, dünyada ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın hak ve özgürlüklerine daha saygılı, her türlü şiddet ve baskıdan uzak günler dilerim” dedi.

GİRNE’DE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, 6 Mart Cuma günü saat 14:00’de Girne Belediyesi yeni hizmet binasında belediye kadın personeline, günün anlamını anlatan kısa film gösterimi ve kokteyl gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan, 2-12 Mart tarihlerinde saat 20:00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda Dramatik Sahne Sanatlarının, Cem Düzova’nın yazdığı, Nazif Uslu’nun yönetmenliğini yaptığı “Kadın” oyununu sahneye koyacağı ifade edildi. 

Son Güncelleme: 01.03.2020 16:42
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiKentin Güçlü Kadınları ödül Töreni
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