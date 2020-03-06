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Girne Belediyesi: “Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” düzenliyor

Girne Belediyesi, bu yıl ilk kez vereceği “Kent Ödülleri” çerçevesinde, “Girne Belediyesi Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” gerçekleştiriyor. 

Girne Belediyesi: “Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” düzenliyor

Girne Belediyesi, bu yıl ilk kez vereceği “Kent Ödülleri” çerçevesinde, “Girne Belediyesi Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” gerçekleştiriyor. 

06 Mart 2020 Cuma 09:44
Girne Belediyesi: “Kentin Güçlü Kadınları Ödül Töreni” düzenliyor
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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ödül töreni yarın Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 15.00’te düzenlenecek ve kentin emekçi 22 kadınına ödül verilecek. 
Ödül alacak isimler şöyle:
“Ayten Berkalp, Aydın Cümbezli, Canan Aksoy, Ferdiye Menteş, Hatice Bittaci, Huriye Altinör, Hülya Dereboylu, İlknur Kanbur, Münevver Tuna, Neşe Anibal, Nisa İmamoğlu, Oya Kutsal, Özlem Tüylüoğlu, Pelin Özyalçin, Pelin Ayder, Pervin Üstünsoy, Peyman Erginel, Remziye Şahin, Sevgül Yanaroğlu, Şerife Eminağa, Zekiye Paşa, Zerrin Gürler.”

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Öte yandan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, 10-12 Mart tarihlerinde “Kadın” adlı oyun sergilenecek. 
Cem Düzova’nın yazdığı, Nazif Uslu’nun yönetmenliğini yaptığı oyun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.  

 

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Son Güncelleme: 06.03.2020 12:56
Anahtar Kelimeler:
Kentin Güçlü Kadınları ödül Töreni
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