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Girne Belediyesi kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:45
Girne Belediyesi kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Girne Belediyesi temizlik çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin gelmesiyle, Girne Belediyesi ekipleri kent genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Oluşturulan farklı ekiplerle birlikte tüm cadde ve sokaklarda çalışmalara başlayan ekipler, kesintisiz bir şekilde belirlenen planlar dâhilinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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Periyodik temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımlarda temiz bir ortam sağlamaya çalışan Girne Belediyesi temizlik ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanında, şehir genelinde de temizlik çalışmaları yapıyor.

Girne Belediyesi ekipleri boş alanlarda park ve bahçelerde kurumuş otları yangın tehlikesine karşı rutin bir şekilde iş makineleriyle biçerek yangına karşı kontrollü şekilde tedbir alıyor. Küçük yangınların büyük felaketler getirebileceğini vurgulayan yetkililer, boş arsa ve arazilerdeki otların temizlenmesi yetkililere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, temizlik çalışmalarının kentte her gün devam ettiğini ifade ederek, özellikle yaz aylarında olası yangın tehlikesin karşı çalışmalarını artırdıklarını ve kente güzel bir görüntü kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 15:55
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