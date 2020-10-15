Girne Belediyesi kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları başlattı

Girne Belediyesi, süregelen zaman içerisinde farklı nedenlerle tıkanan ve yağışlar sonrası kentte yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına, kanalizasyon ve menfezlerin periyodik temizlik ve bakımını yapıyor. Bu kapsamda Girne genelinde başlatılan temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. Girne Belediyesi’ne bağlı Kanalizasyon ekipleri, yaptıkları planlama doğrultusunda, Öğr. Kubilay Çaydamlı Caddesi, Erenler Sokak, İstanbul Sokak, Bengi Sokak ve Mücahitler Caddesi’ndeki kanalizasyon hatlarında çalışmalarını sürdürüyor. “ Girne kışa hazır girecek” Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara kentin hazır olacağını belirterek, bu kapsamda tüm ekiplerin çalıştığını belirtti. Temizlenen kanalizasyon hatları çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan olumsuzlukların ortadan kaldırılması açısından önemli olduğunu dile getiren Güngördü, kanalizasyon ekiplerinin plan dahilinde kentin genelinde hat temizliği çalışmaları yaptıklarını belirtti.