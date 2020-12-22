Girne Belediyesi İngiliz mezarlığını düzenledi

Yıllar içerisinde yıkılan mezarların ve mezar taşlarının tamirat ve düzenlemeleri yapıldı.

Girne Belediyesi tarafından verilen bilgide, mezarlıkta yabani ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda yıkılan mezarların da tamirat ve tadilat işleri gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde mezarlık alanındaki ağaçların budamasını yaparak boş alanlardaki otları biçen ekipler, otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için temizlik çalışmaları yaptı. Çevreye atılan çöpler ise toplatıldı. Ekipler, mezar taşlarına zarar veren ağaç ve bitkileri de temizledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada; Bu tür çalışmalar yaparken din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin manevi değerlerine sahip çıktıklarını ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kabristan ziyaretleri yapmalarını sağladıklarını söyledi.