Girne Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nden ortak proje

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan proje Türkiye Belediyeler Birliği Hibe Proje kapsamında ada çapında onaylanan ilk 8 projenin içerisinde yer aldı.

Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan Girne Belediyesi’ne ait Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) projesinde çevre düzenlemesi, gençlere yönelik voleybol sahası ve oyun grubunun eklenmesi yer alıyor.

Etaplara ayrılarak, yapılacak olan projeye ilerleyen günlerde başlanacağı bildirildi.



GÜNGÖRDÜGirne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’deki belediyeler ile ortak projelere imza attıklarına işaret ederek, iş birliklerini her geçen gün daha da ileriye taşıdıklarını ifade etti.Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye’deki diğer belediyeler ile yapılan iş birliklerinin kente ve kent halkına büyük katkılar yapacağını belirten Güngördü, Antis plajının gençlere yönelik iyileştirilmesinin etaplar halinde yapılacağını kaydetti.