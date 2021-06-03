Girne Belediyesi ile veterinerler arasında protokol imzalandı

PROTOKOL GİRNE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN KISIRLAŞTIRILMASINI ÖNGÖRÜYOR

Girne Belediyesi ile veterinerler arasında Girne Belediyesi sınırları içerisinde bulunan başıboş köpeklerin kısırlaştırılmasını öngören bir protokol imzalandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi sorumluları, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet. Hek. Burak Toksoy ve Başkan yardımcısı Vet. Hek. Umut Sayılı imza koydu.

Süresi 1 yıl olan protokol ile Girne Belediyesine ait Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan köpeklerin kısırlaştırılması hedefleniyor.

Her kısırlaştırılmış köpeğin mikroçip takılarak Veteriner Dairesi’ne kaydının yapılması, insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılması sağlanacak olan bu protokolle, kısırlaştırılan köpekler için sahiplendirme çalışma kampanyası hayata geçecek.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, sokaklarda ve barınakta yaşayan köpekler için böyle bir adım atmanın önemine işaret etti ve “ Çocukların ve gençlerin hayvan sevgisi ile büyütülmesi, bu konuda eğitimin şart olduğunu, bu duygularla yetiştirilmesi ve sokak hayvanlarına sahip çıkmaları gerektiğini da belirtmek isterim. Biz bunu sağladığımız sürece kentimizde ve ülkemizde bir duyarlılık oluşacaktır” dedi.

Görevde başladığı günden bugüne kadar 400 köpeğin kısırlaştırıldığını kaydeden Güngördü, “Bu protokol ile de sadece bir kısırlaştırma değil aynı zamanda barınakta bulunan hayvanlarla ve sorun teşkil edebilecek hastalıklarla da mücadele edilecektir” diye konutu.