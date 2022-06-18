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Girne Belediyesi: “Hijyen denetimlerine devam ediliyor” 

18 Haziran 2022 Cumartesi 13:45
Girne Belediyesi: “Hijyen denetimlerine devam ediliyor” 

Girne Belediyesi, Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işletmelerin hijyen denetimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mayıs – 16 Haziran tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 135 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar verildiği belirtilen açıklamada, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunduğu tespit edilen bir tane restoran işletmesi mühürlenmiş, gıda hijyeni ile ilgili sorunlarından dolayı da bir süper markete 424 TL para cezası kesildiği kaydedildi.

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-Yasal Mevzuat ve Dünya standardında denetimler

Açıklamada, yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan Latife Ocakbaşı Restoran isimli işletmenin kapatılarak mühürlendiği belirtildi.

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 30 tane işletmenin yazılı olarak uyarıldığı, 8 tane işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildiği kaydedildi.  

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü şu ifadeleri kullandı:

“Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerden amacımız güvenli gıdaya erişimi sağlamak adına toplum sağlığının korunmasıdır. Yaz dönemine geçtiğimiz bugünlerde hareketlenen yiyecek içecek sektöründe hizmet veren tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde hizmet sunması hepimiz için önem taşımaktadır. Bu noktadaki duyarlılığa işletmecilerimizin iştirak edeceğine olan inancımla; turizm ve yaz sezonunun tüm ülkemiz geneli için verimli geçmesini temenni ederim.”

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Son Güncelleme: 18.06.2022 19:24
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