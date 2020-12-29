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Girne Belediyesi hayvan hakları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor

Girne Belediyesi, köpek sahiplerine yıllık ruhsat yenilemeleri ve kayıtlarının yapılması için çağrıda bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 13:00
Girne Belediyesi hayvan hakları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor
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Sokak hayvanları ile ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliğini sürdüren Girne Belediyesi, sahipli köpeklerin yıllık ruhsat yenileme ile ilgili resmi kayıtlarının yapılması yönünde tüm kent sakinlerine çağrıda bulundu. Girne’de kent genelinde sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarına da devam eden Girne Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları arasında özel bakıma ihtiyacı olanların veteriner bakımları ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyor.

Soyel: Sokak hayvanlarını korumak, görevimiz

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, tüm hayvanların iyi bir refah düzeyinde hayat sürmelerinin, en temel yaşamsal hakları olduğunu; bu nedenle de Köpek Kayıt Tüzüğü ve Hayvan Refahı Yasasının verdiği yetkilerin etkin bir şekilde kullanılması için belediye olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Naile Soyel, sahipsiz hayvanlar için özellikle soğuk kış günlerinde mama ve sıcak yuva desteği sağlama yanında kısırlaştırma, veteriner kontrolü ve gerektiğinde tedavi ve rehabilitasyonları konularında kesintisiz şekilde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Güngördü: Satın almayın sahiplenin

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sahipli köpeklerin her yıl ruhsatlarının yenilenmesinin şart olduğunu söyledi. Belediye olarak sahipsiz köpekler için 2017 yılında hizmete açtıkları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışmalarının devam ettiğini ve bugüne dek 400’e yakın sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını belirten Güngördü, köpek satın almak yerine, merkezde bulunan hayvanların sahiplenilmesini istedi.

Vatandaşın desteği önemli

Güngördü, sokakta yaşayan hayvanların soğuk hava koşullarında verdikleri yaşam mücadelesinde onlara barınabilecekleri sıcak ortamlar ve beslenebilecekleri gıdaları sağladıklarını ifade etti. Sokak hayvanları konusunda duyarlı vatandaş ve esnafla işbirliği yapıldığını anlatan Güngördü, Girne kent genelinde belli noktalarda sokak hayvanlarının sığınabileceği yuvalar yerleştirildiğini, aynı zamanda belli noktalarda da düzenli mama takviyesi yapılan besleme noktalarıyla sokaktaki hayvanlara destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Güngördü, belediye ekiplerinin düzenli gözetiminde olan bu noktaları vatandaşın da koruması ve gözetmesinin sürdürülebilir bir çalışma için önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiHayvan Hakları
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